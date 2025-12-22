Carnegie Europe Advisory Council

Walter B. Kielholz
Chair
Honorary Chairman, Swiss Re Group

Denis Duverne
Former Chairman, AXA Group

Zeynep Bodur Okyay
Chairwoman and CEO, Kale Group

Thomas Leysen
Chairman, Mediahuis

Maria Livanos Cattaui
Member, Board of Directors, Open Society Foundations

Jorma Ollila
Former Chairman, Royal Dutch Shell Plc

Jörn Rausing
Board Member, Tetra Laval Group

Sir Anthony Salz
Former Executive Vice Chairman, Rothschild Inc.

Wolfgang Schürer
Founder and Chairman, MS Management Service AG

John Xefos
Vice Chairman of the Board and Member, Gulf International GIB Capital Llc

