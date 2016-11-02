Московский Центр Карнеги провел презентацию доклада Александра Баунова «Хождение в народ и обратно. Российская власть между профессионалами и энтузиастами».

В одних режимах власть нуждается в самодеятельности сторонников, в других обходится без нее, считая любую несогласованную активность вредной. Россия большую часть своей истории относилась ко второй разновидности. В последние несколько лет она сделала шаг в сторону первой, более динамичной модели, заколебалась и, похоже, передумала. Это скучнее, но, может быть, не так плохо для будущих реформ.

Чем динамические авторитарные режимы отличаются от статических?



Почему российская власть в 2012 году попыталась отойти от привычки к статическому, консервативному типу отношений с населением и создать традицию уличной поддержки и отпора критикам?



Как динамическое состояние оказалось недостаточно комфортным для правящей бюрократии и почему возвращение российской власти к более традиционным для страны консервативным отношениям со сторонниками может оказаться в конечном счете более полезным для будущих реформ и спокойного решения вопроса о сменяемости власти?

Эти и другие вопросы оказались в центре внимания участников дискуссии. Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман выступила в качестве модератора.

Александр Баунов

Александр Баунов — главный редактор Carnegie.ru.

Екатерина Шульман

Екатерина Шульман — доцент Института общественных наук РАНХиГС.