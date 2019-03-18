Мероприятие
Берлинский центр Карнеги

Пятилетка поворота на Восток: что получилось и что не получилось?

18 марта 2019 г.
Москва
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Состоявшееся пять лет назад присоединение Крыма к РФ радикально преобразило российскую внешнюю политику. В условиях углубляющейся конфронтации с Западом и введения санкций против России, Москва начала активнее развивать отношения с другими странами. Одним из главных направлений стало углубление отношений с Китаем, который превратился в главного стратегического партнера России по большинству направлений. Прошедшие пять лет не только привели к рекордам товарооборота и совместным стратегическим инициативам, но и поставили перед Россией и ее союзниками новые практические вопросы по дальнейшей стратегии в отношении Китая. 

  • Каковы пределы сближения России и ее партнеров с Китаем? На каком этапе асимметрия может превратиться в зависимость, и как этого избежать?
  • Как нарастить торгово-инвестиционное сотрудничество с КНР в условиях санкций, волатильных цен на сырье и медленного роста экономик ЕАЭС?
  • Возможна ли единая стратегия России и стран ЕАЭС в отношении Китая?
  • Насколько развитие экспертизы по Китаю в России и Казахстане успевает за ростом влияния КНР на политику наших стран? 

Московский Центр Карнеги провел семинар с участием ведущих российских и казахстанских экспертов, на котором обсуждались эти и другие вопросы.

Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.
event speakers
Alexander Gabuev

Александр Габуев

Директор

Александр Габуев — директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Иван Зуенко

старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Mikhail Korostikov

Михаил Коростиков

Востоковед, приглашенный научный сотрудник Белградского центра политики безопасности

Игорь Денисов

старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ

Адиль Каукенов

Рахим Ошакбаев