Пятилетка поворота на Восток: что получилось и что не получилось?

Состоявшееся пять лет назад присоединение Крыма к РФ радикально преобразило российскую внешнюю политику. В условиях углубляющейся конфронтации с Западом и введения санкций против России, Москва начала активнее развивать отношения с другими странами. Одним из главных направлений стало углубление отношений с Китаем, который превратился в главного стратегического партнера России по большинству направлений. Прошедшие пять лет не только привели к рекордам товарооборота и совместным стратегическим инициативам, но и поставили перед Россией и ее союзниками новые практические вопросы по дальнейшей стратегии в отношении Китая.

Каковы пределы сближения России и ее партнеров с Китаем? На каком этапе асимметрия может превратиться в зависимость, и как этого избежать?

Как нарастить торгово-инвестиционное сотрудничество с КНР в условиях санкций, волатильных цен на сырье и медленного роста экономик ЕАЭС?

Возможна ли единая стратегия России и стран ЕАЭС в отношении Китая?

Насколько развитие экспертизы по Китаю в России и Казахстане успевает за ростом влияния КНР на политику наших стран?

Московский Центр Карнеги провел семинар с участием ведущих российских и казахстанских экспертов, на котором обсуждались эти и другие вопросы.