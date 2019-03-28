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Берлинский центр Карнеги

Украина: жизнь после выборов

28 марта 2019 г.
Москва
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31 марта 2019 года пройдут выборы президента Украины. От их результата зависит не только дальнейший вектор политического и экономического развития этой большой восточноевропейской страны, но и, без преувеличения, геополитические расклады в Европе и во всем мире.

  • Как будет развиваться Украина при том или ином президенте?
  • Какими станут ее внешняя и внутренняя политика, экономическая система?
  • Как будут строиться отношения Украины с Россией?

Эти и другие вопросы обсудили участники семинара, организованного Московским Центром Карнеги.  

Модератор

Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.

Участники

Аркадий Мошес — директор исследовательской программы «Восточное соседство ЕС и Россия» Финского института международных отношений (FIIA). 

Балаш Ярабик — приглашенный исследователь Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги за Международный Мир.

Михаил Минаков — руководитель Украинской исследовательской программы Института Кеннана (по скайпу).

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event speakers

Андрей Колесников

Старший научный сотрудник

Андрей Колесников был старшим научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Аркадий Мошес

Балаш Ярабик

Former Analyst

Исследователь, специализирующийся на Восточной Европе и Украине. Бывший глава отдела политического совета и координации при миссии Евросоюза в Украине.

Михаил Минаков