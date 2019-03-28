Украина: жизнь после выборов

31 марта 2019 года пройдут выборы президента Украины. От их результата зависит не только дальнейший вектор политического и экономического развития этой большой восточноевропейской страны, но и, без преувеличения, геополитические расклады в Европе и во всем мире.

Как будет развиваться Украина при том или ином президенте?

Какими станут ее внешняя и внутренняя политика, экономическая система?

Как будут строиться отношения Украины с Россией?

Эти и другие вопросы обсудили участники семинара, организованного Московским Центром Карнеги.

Модератор

Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.

Участники

Аркадий Мошес — директор исследовательской программы «Восточное соседство ЕС и Россия» Финского института международных отношений (FIIA).

Балаш Ярабик — приглашенный исследователь Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги за Международный Мир.

Михаил Минаков — руководитель Украинской исследовательской программы Института Кеннана (по скайпу).