Украина: жизнь после выборов

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31 марта 2019 года пройдут выборы президента Украины. От их результата зависит не только дальнейший вектор политического и экономического развития этой большой восточноевропейской страны, но и, без преувеличения, геополитические расклады в Европе и во всем мире.
- Как будет развиваться Украина при том или ином президенте?
- Какими станут ее внешняя и внутренняя политика, экономическая система?
- Как будут строиться отношения Украины с Россией?
Эти и другие вопросы обсудили участники семинара, организованного Московским Центром Карнеги.
Модератор
Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.
Участники
Аркадий Мошес — директор исследовательской программы «Восточное соседство ЕС и Россия» Финского института международных отношений (FIIA).
Балаш Ярабик — приглашенный исследователь Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги за Международный Мир.
Михаил Минаков — руководитель Украинской исследовательской программы Института Кеннана (по скайпу).