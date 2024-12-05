Мое тело — не мое дело? Права женщин в России после вторжения в Украину

С начала вторжения в Украину российская власть всерьез обеспокоилась демографией и рождаемостью — причем с авторитарным и сексистским креном. За последний год было принято сразу несколько законов, ограничивающих права женщин на телесную автономию, — от запрета «идеологии чайлдфри» и усложнения доступа к контрацептивам до обсуждений защиты «права эмбриона на жизнь».