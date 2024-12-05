«Присяга женщин» Пабло Пикассо

Мероприятие
Берлинский центр Карнеги

Мое тело — не мое дело? Права женщин в России после вторжения в Украину

5 декабря 2024 г.
Российская Федерация включила Фонд Карнеги за международный мир в список «нежелательных организаций». Если вы находитесь на территории России, пожалуйста, не размещайте публично ссылку на эту статью.

С начала вторжения в Украину российская власть всерьез обеспокоилась демографией и рождаемостью — причем с авторитарным и сексистским креном. За последний год было принято сразу несколько законов, ограничивающих права женщин на телесную автономию, — от запрета «идеологии чайлдфри» и усложнения доступа к контрацептивам до обсуждений защиты «права эмбриона на жизнь».

Каково нынешнее положение женщины в России? Поможет ли продвижение «традиционных ценностей» повысить рождаемость? Почему власть считает угнетение женщин правильной стратегией?

Об этом в прямом эфире поговорят Екатерина Шульман, приглашенный эксперт Берлинского центра Карнеги, и Саша Талавер, докторантка факультета гендерных исследований Центрально-Европейского университета. Модерировать беседу будет журналист Олеся Герасименко.

Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.
event speakers
Ekaterina Schulmann

Екатерина Шульман

Приглашенный эксперт

Екатерина Шульман — приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Олеся Герасименко

Журналист издания «Верстка».

Саша Талавер

Докторантка факультета гендерных исследований Центрально-Европейского университета.