Мое тело — не мое дело? Права женщин в России после вторжения в Украину

С начала вторжения в Украину российская власть всерьез обеспокоилась демографией и рождаемостью — причем с авторитарным и сексистским креном. За последний год было принято сразу несколько законов, ограничивающих права женщин на телесную автономию, — от запрета «идеологии чайлдфри» и усложнения доступа к контрацептивам до обсуждений защиты «права эмбриона на жизнь».
Каково нынешнее положение женщины в России? Поможет ли продвижение «традиционных ценностей» повысить рождаемость? Почему власть считает угнетение женщин правильной стратегией?
Об этом в прямом эфире поговорят Екатерина Шульман, приглашенный эксперт Берлинского центра Карнеги, и Саша Талавер, докторантка факультета гендерных исследований Центрально-Европейского университета. Модерировать беседу будет журналист Олеся Герасименко.