نشاط
مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط

سورية بعد إسقاط الأسد: الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي وإدارة التنوع

١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
Virtual

انتهى حكم عائلة الأسد الذي استمرّ نصف قرنٍ، بعد قرابة 14 عامًا على اندلاع الثورة السورية في العام 2011. سورية مقبلةٌ الآن على مرحلة جديدة كليًا، ومن الصعب التكهّن بالشكل والمضمون اللذَين ستنتهي إليهما هذه المرحلة.

تثير سلطة الأمر الواقع التي فرضتها هيئة تحرير الشام تساؤلاتٍ كثيرة حول طبيعة المرحلة الآتية: هل ستكون انتقالًا سياسيًا منظمًا أم فرضًا لرؤية المنتصر على جميع السوريين؟ ما هو النموذج الأمني والعسكري الذي سيتشكّل خلال هذه الفترة؟ وما هي الأنماط الاقتصادية التي قد تظهر على المدى القريب؟ أين هي قوى الثورة السورية غير الإسلامية، وما دورها في مرحلة ما بعد الأسد؟ وما المقاربة التي ستنتهجها السلطة السياسية المقبلة لإدارة التنوع السوري؟

يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط جلسة نقاشية لمناقشة هذه التساؤلات، يوم الأربعاء الواقع فيه 18 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 4:00 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، بمشاركة أرميناك توكماجيان، إضافةً إلى سلام سعيد وسوسن أبو زين الدين.

تُجرى هذه الجلسة النقاشية باللغة العربية، ويديرها خضرخضّور. يمكن للمتابعين توجيه أسئلتهم إلى المتحدّثين عبر استخدام ميزة الدردشة المباشرة على فايسبوك ويوتيوب خلال الجلسة. للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع نجوى ياسين عبر البريد الإلكتروني:

najwa.yassine@carnegie-mec.org

لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.
event speakers

أرميناك توكماجيان

باحث غير مقيم، مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط

أرميناك توكماجيان باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث تتركّز أبحاثه على قضايا الحدود والصراع، واللاجئين السوريين، والوسطاء المحليين في سورية.

خضر خضّور

باحث غير مقيم, مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط

خضر خضّور باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت. تركّز أبحاثه على العلاقات المدنية-العسكرية والهويات المحليّة في بلاد الشام، مع تركيز خاص على سورية.

سلام سعيد

سلام سعيد أكاديمية وخبيرة اقتصادية سورية. هي باحثة ومحاضرة في جامعات ألمانية مختلفة منذ العام 2003.

سلام سعيد أكاديمية وخبيرة اقتصادية سورية. هي باحثة ومحاضرة في جامعات ألمانية مختلفة منذ العام 2003. تتمحور خبرتها البحثية حول الاقتصادات العربية، والاقتصاد السياسي في سورية، وتحديدًا آثار إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب والتعافي المبكر. تشغل منذ العام 2021 منصب مستشارة للسياسات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت. تتولّى راهنًا منصب مديرة مكتب ليبيا وتترأس المشروع الإقليمي "من أجل سياسات اقتصادية عادلة اجتماعيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ومقره تونس العاصمة. قامت سعيد بنشر وتحرير عدد من الأوراق السياسية والأكاديمية، وتركّز منشوراتها الأخيرة على التحليل الجيوسياسي وآثار العقوبات على سورية.

سوسن أبو زين الدين

. الرئيسة التنفيذية لمبادرة "مدنيّة"، ومهندسة معمارية خبيرة في التخطيط العمراني

سوسن أبو زين الدين الرئيسة التنفيذية لمبادرة "مدنيّة"، ومهندسة معمارية خبيرة في التخطيط العمراني.