سورية بعد إسقاط الأسد: الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي وإدارة التنوع

انتهى حكم عائلة الأسد الذي استمرّ نصف قرنٍ، بعد قرابة 14 عامًا على اندلاع الثورة السورية في العام 2011. سورية مقبلةٌ الآن على مرحلة جديدة كليًا، ومن الصعب التكهّن بالشكل والمضمون اللذَين ستنتهي إليهما هذه المرحلة.

تثير سلطة الأمر الواقع التي فرضتها هيئة تحرير الشام تساؤلاتٍ كثيرة حول طبيعة المرحلة الآتية: هل ستكون انتقالًا سياسيًا منظمًا أم فرضًا لرؤية المنتصر على جميع السوريين؟ ما هو النموذج الأمني والعسكري الذي سيتشكّل خلال هذه الفترة؟ وما هي الأنماط الاقتصادية التي قد تظهر على المدى القريب؟ أين هي قوى الثورة السورية غير الإسلامية، وما دورها في مرحلة ما بعد الأسد؟ وما المقاربة التي ستنتهجها السلطة السياسية المقبلة لإدارة التنوع السوري؟

يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط جلسة نقاشية لمناقشة هذه التساؤلات، يوم الأربعاء الواقع فيه 18 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة 4:00 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، بمشاركة أرميناك توكماجيان، إضافةً إلى سلام سعيد وسوسن أبو زين الدين.