أحداث السويداء وما بعدها: عنفٌ طائفي وتصدعات وطنية

يشكّل اندلاع الاشتباكات الدامية مؤخرًا في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في الجنوب السوري المثال الأبرز حتى الآن على التحديات الهائلة التي تواجهها المرحلة الانتقالية في سورية بعد عقودٍ من الحكم السلطوي وما يقرب من خمسة عشر عامًا من الصراع المُعقّد الذي أفضى إلى تشظّي البلاد. وتُظهر الأحداث بشكلٍ خاص كيف أن الاعتماد على العنف المفرط، وخاصةً في سياق داخلي هشّ وإقليمي متوتر، يمكن أن يعمّق الانقسامات بين المجتمعات المحلية ويغذّي التوترات الطائفية. ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحّة إلى تبنّي نهجٍ شامل يُعنى بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي، والإبقاء على تماسك البلاد ووحدتها.

وبينما يبدو أن حدّة العنف قد تراجعت، من المرجّح أن تترك هذه الأزمة انعكاساتٍ كبيرة على مستويات متعدّدة. محليًا، ستُلقي بتبعاتٍ اجتماعية وسياسية طويلة الأمد على جنوب سورية، وخصوصًا السويداء. ووطنيًا، تُثير هذه الأحداث تساؤلاتٍ حول مصداقية الحكومة والثقة الهشّة بين السلطة الانتقالية وقاعدتها الاجتماعية من جهة، وشرائح محدّدة من المجتمع السوري، وخاصة الأقليات الفكرية والدينية، من جهة أخرى. ويُعدُّ ترسيخ هذه الثقة ركيزةً أساسيةً لبناء سورية الجديدة. أما إقليميًا، فمن المتوقّع أن تُؤثّر هذه التطورات في ديناميات الطائفة الدرزية وتُغذّي الصراعات الجيوسياسية الأوسع.

سيتناول المتحدّثون في هذه الندوة التطورات في السويداء من زوايا متعدّدة، بما في ذلك الديناميات الطائفية والمجتمعية، ومدى تدخّل الدولة، والتبعات الإنسانية، والتدخلات الخارجية. وسيتطرّقون أيضًا إلى الأبعاد الأوسع للأزمة على الصُعد المحلية والوطنية والإقليمية، ثم يختتمون النقاش بتقديم مقترحاتٍ حول كيفية التخفيف من التداعيات السلبية على سورية.

يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط ندوة افتراضية يوم الاثنين الواقع فيه 28 تموز/يوليو في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت، بمشاركة فارس الحلبي، الخبير في شؤون الحوكمة والأمن والديمقراطية في المشرق العربي؛ وسوسن أبو زين الدين، المديرة التنفيذية لمبادرة "مدنيّة"؛ ومنهل باريش، وهو صحافي وباحث سوري.

يُجرى النقاش باللغة العربية، ويديره أرميناك توكماجيان، الباحث غير المقيم في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط. يمكن للمتابعين توجيه أسئلتهم إلى المتحدّثين باستخدام ميزة الدردشة أثناء البثّ المباشر على صفحة المركز على فايسبوك ويوتيوب.