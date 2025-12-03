За кем еще не пришли? Репрессивные итоги года

В 2025 году российское государство с новым и большим размахом подошло к репрессиям своих граждан. Помимо признания людей иноагентами участились случаи признания людей и организаций террористами и экстремистами, что не только несет уголовную ответственность, но также усложняет жизнь тем, кто покинул страну, так как Россия использует европейские стандарты комплаенса для того, чтобы дотянуться до уехавших.

Помимо этого были приняты несколько инициатив, которые подставляют под огонь определенные группы населения, например мигрантов. «Реестр контролируемых иностранных лиц» не только поражает в правах иностранцев, но и вновь разжигает антимигрантский сентимент в обществе. Также продолжились рейды по московским клубам с задержаниями, выдачами повесток и устрашениями под прикрытием борьбы против ЛГБТ-пропаганды. Было предложено сделать еще один реестр, но уже для квир-людей.

Громкими оказались дела против молодых музыкантов из группы «Стоптайм» — Дианы Логиновой (Наоко) и Александра Орлова. Их задержали после вирусного видео, где они пели песни певицы Монеточки на улицах Петербурга.

В этом году мы также наблюдали внутриэлитные репрессии, а вместе с ними и зачистки в среде Z-блогеров. Стало понятно, что каток репрессий не различает между «национал-предателями» и «ястребами».