Как работает экономика мира Гарри Поттера? Александра Прокопенко, Александр Коляндр

Что общего у Гринготтса и Центробанка? Почему галлеон не обесценивается, а инфляции нет даже во времена войн? Почему в мире волшебников нет инвестиций, но есть клятвы, заменяющие кредитные договоры? И самое главное — что бы произошло, если бы Министерство магии решило «напечатать деньги»?
В новом стриме мы попробуем взглянуть на вселенную Гарри Поттера глазами экономиста. Разберем:
● Как магическая экономика существовала без центрального банка и безналичных расчетов.
● Зачем фиатным деньгам нужно доверие, а волшебным — нет.
● Почему без институционального доверия экономика волшебного мира обречена на стагнацию, а без него и наша — на кризис.
● В мире магов нет инфляции, а как они там живут?
● Биметаллизм мира магов. Почему он не сработал в реальном мире, и как Волдеморт мог бы захватить все, если б умел зарабатывать на арбитраже.
● Можно ли считать Гринготтс прототипом современного банка или криптобиржи.
Всё это обсудят Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, и Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). Модерировать беседу будет Маргарита Лютова, независимая журналистка.