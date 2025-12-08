Как работает экономика мира Гарри Поттера? Александра Прокопенко, Александр Коляндр

Что общего у Гринготтса и Центробанка? Почему галлеон не обесценивается, а инфляции нет даже во времена войн? Почему в мире волшебников нет инвестиций, но есть клятвы, заменяющие кредитные договоры? И самое главное — что бы произошло, если бы Министерство магии решило «напечатать деньги»?

В новом стриме мы попробуем взглянуть на вселенную Гарри Поттера глазами экономиста. Разберем:

● Как магическая экономика существовала без центрального банка и безналичных расчетов.

● Зачем фиатным деньгам нужно доверие, а волшебным — нет.

● Почему без институционального доверия экономика волшебного мира обречена на стагнацию, а без него и наша — на кризис.

● В мире магов нет инфляции, а как они там живут?

● Биметаллизм мира магов. Почему он не сработал в реальном мире, и как Волдеморт мог бы захватить все, если б умел зарабатывать на арбитраже.

● Можно ли считать Гринготтс прототипом современного банка или криптобиржи.