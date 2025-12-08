Фото: Warner Bros. Pictures

Берлинский центр Карнеги

Как работает экономика мира Гарри Поттера? Александра Прокопенко, Александр Коляндр

17 декабря 2025 г.5:00 PM - 6:00 PM (CET)
Российская Федерация включила Фонд Карнеги за международный мир в список «нежелательных организаций». Если вы находитесь на территории России, пожалуйста, не размещайте публично ссылку на эту статью.

Что общего у Гринготтса и Центробанка? Почему галлеон не обесценивается, а инфляции нет даже во времена войн? Почему в мире волшебников нет инвестиций, но есть клятвы, заменяющие кредитные договоры? И самое главное — что бы произошло, если бы Министерство магии решило «напечатать деньги»?

В новом стриме мы попробуем взглянуть на вселенную Гарри Поттера глазами экономиста. Разберем:

●      Как магическая экономика существовала без центрального банка и безналичных расчетов.

●      Зачем фиатным деньгам нужно доверие, а волшебным — нет.

●      Почему без институционального доверия экономика волшебного мира обречена на стагнацию, а без него и наша — на кризис.

●      В мире магов нет инфляции, а как они там живут?

●      Биметаллизм мира магов. Почему он не сработал в реальном мире, и как Волдеморт мог бы захватить все, если б умел зарабатывать на арбитраже.

●      Можно ли считать Гринготтс прототипом современного банка или криптобиржи.

Всё это обсудят Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, и Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). Модерировать беседу будет Маргарита Лютова, независимая журналистка.

Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.
Alexandra Prokopenko

Александра Прокопенко

Научный сотрудник

Александра Прокопенко — научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Александр Коляндр

Финансовый аналитик

Маргарита Лютова

Независимая журналистка, автор рассылки Faridaily