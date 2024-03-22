Гибрид СССР и ГДР. На что будет похож режим Путина после выборов

Результат Владимира Путина, набравшего на прошедших выборах более 87%, оказался рекордным даже для не избалованной плюрализмом российской политической системы. Отсутствие оппозиционных кандидатов, административная мобилизация, фальсификации и репрессии обеспечили российскому лидеру очередное переизбрание.

В новом выпуске подкаста Александр Баунов и политолог Екатерина Шульман обсуждают, что ждет Россию на новом сроке Путина, какой страна станет после 2024 года и как после выборов может измениться ситуация на фронтах войны с Украиной.