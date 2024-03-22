Podcast

Гибрид СССР и ГДР. На что будет похож режим Путина после выборов

 Александр Баунов, Екатерина Шульман
22 марта 2024 г.
Российская Федерация включила Фонд Карнеги за международный мир в список «нежелательных организаций». Если вы находитесь на территории России, пожалуйста, не размещайте публично ссылку на эту статью.

Александр Баунов и Екатерина Шульман обсуждают президентские выборы в России и то, как переизбрание Путина скажется на его режиме

Результат Владимира Путина, набравшего на прошедших выборах более 87%, оказался рекордным даже для не избалованной плюрализмом российской политической системы. Отсутствие оппозиционных кандидатов, административная мобилизация, фальсификации и репрессии обеспечили российскому лидеру очередное переизбрание.

В новом выпуске подкаста Александр Баунов и политолог Екатерина Шульман обсуждают, что ждет Россию на новом сроке Путина, какой страна станет после 2024 года и как после выборов может измениться ситуация на фронтах войны с Украиной.

Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.

