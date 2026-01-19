Иран: цена режима

В новом выпуске «Бауновкаста» Александр Баунов и востоковед-иранист Никита Смагин разбирают текущие протесты в Иране — от уличного насилия и отключения интернета до роли силовиков и границ репрессий. Почему страх перестает работать, как устроена система подавления и за счет чего режим по-прежнему удерживается.

Особое внимание уделено экономическому кризису, социальной структуре протеста и появлению монархического символа как знака отчаяния и надежды одновременно. Эксперты обсуждают, почему формула «любая власть лучше нынешней» становится массовой и есть ли у Ирана сценарий выхода из кризиса, который не приведет к еще большему насилию и хаосу.

Ссылка, которая откроется без VPN, – здесь.

Текст был расшифрован автоматически.

Александр Баунов: Здравствуйте, это подкаст «Бауновкаст» на канале BaunovTube и на других подкаст-площадках. Ссылку ещё можно поискать на сайтах Карнеги. А звук на видео, конечно, в YouTube. Подписывайтесь, не забывайте, это важно. Никита Смагин, знаете, мой постоянный гость, наш коллега. Востоковед, иранист. Ну, понятно, о чём речь пойдёт. Как-то всё это печально выглядит, к сожалению. Во-первых, я сразу хочу по формулировке спросить, конечно, толковать слова Трампа — это как гадать по экскрементам птиц, примерно так, прошу прощения, чьи политические чувства я задел, но выглядеть это… мы наблюдаем, как это выглядит. Но тем не менее, когда он сказал, что вот сейчас прямо нет необходимости в вооружённом вмешательстве, потому что казни отменены и казни не будет, и они перестали убивать, он, так сказать, что имел в виду и каков его источник информации?

Никита Смагин: Ну, там действительно были сообщения, что никого казнить не планируют. То есть там до этого было сообщение, что вчера должны были казнить одного человека. И Трамп на этом фоне сказал, что если будут казни, то тогда мы там вот… И после этого…

Александр Баунов: Тогда мы что? Как это он формулировал?

Никита Смагин: Я не помню точную формулировку, но он же всё время говорит, что мы тогда сильно ударим, мы тогда сделаем там что-то такое, что вообще невозможно представить. Вот, то есть мне даже не кажется так ли важно, как он формулирует именно вот.

Александр Баунов: Я, собственно, с этого и начал, да. Вот мы такие авгуры, а уже превратились в каких-то совершенно авгуров, которые какое-то щебетание вот такое на ветвях действительно пытаемся истолковать. Ну хорошо, вот он значит прощебетал вот это. А казнь отменили по какой причине? Гуманизм, страх? Вообще, мы с тобой, когда в прошлый раз разговаривали, там, помнишь, сидел этот рэпер, напомни им ещё раз.

Никита Смагин: Tataloo. И не только он, но и другие рэперы есть.

Александр Баунов: То есть дело вообще в ожидании смертной казни за, грубо говоря, слова, а тут вооружённое восстание практически с нападением на официальных лиц, официальные издания, и что, вот они решили никого не казнить, как так?

Никита Смагин: Ну, по крайней мере, пока. То есть они заявили, что никаких планов казнить нет. Это вроде всё. Но с другой стороны, что считать казнью? То есть опять же, когда людей расстреливают на улицах боевым оружием, то вот это что? Это тоже, в общем-то… То есть опять же, мы с тобой говорили про это и, в принципе, остаётся в каком-то смысле, что на самом деле политических казней, имеется в виду казни именно политических оппонентов, казни за политику в Иране не так уж много. Ну, простите за то, что казней там 10–20, это я говорю немного, но по сравнению со всем остальным. Вот там казнят, в прошлом году, судя по всему, 2000 казнили. Это рекорд вообще за всю историю иранскую.

Александр Баунов: Это уголовные преступления, как мы помним. Уголовные и религиозные.

Никита Смагин: В основном наркотики, в основном изнасилование. То есть на первом месте это либо наркотики, там разные годы по-разному, либо наркотики, либо то, что называется «око за око». Если кто-то кого-то убил, то его в ответ семья может потребовать, чтобы убил.

Александр Баунов: Да, по шариату можно потребовать, поскольку прямое действие шариатского права теоретически сложно отказать этой семье в удовлетворении.

Никита Смагин: Но там всё-таки не прямое действие шариатского права, там французский кодекс. Там они параллельно, да, это я разбирался. И к этому добавляются эти исламские трактовки и где-то что-то как-то. То есть там на самом деле постмодерн в полном виде в этом плане, в плане законодательства. Но как бы то ни было. То есть да, действительно, у тебя есть этот принцип, есть наркотрафик, который постоянно пытаются пресекать, из-за него ещё. Сколько-то, половина, ну неправильно, процентов 40 за первое, процентов 40 за наркотики. Процентов там 15–20 за изнасилование и что-то вот с этим связанное, бандитизм, изнасилование, что-то в этом роде. И ещё там вот несколько случаев обычно бывает, за последние время чуть больше стало, где-то 10–20 за то, что связано с безопасностью, за преступления, связанные с нарушением угрозы безопасности. И туда обычно запихивают как раз политических. Опять же, ты сам говорил, что Ланьков рассказывал, что в принципе смертная казнь даже в Северной Корее за политику обычно не практикуется. Или редко, редки. Опять же, мы не знаем, что в Китае, потому что Китай — это какая-то территория, где точно знают, что казнят больше, чем везде, но вообще не понимают, сколько их. То есть там даже статистику обычно какой-нибудь Amnesty International не даёт. Но как бы то ни было, по мировым меркам это, конечно, сильно, но в масштабах, в сравнении с другим количеством казней, обычно казней за политику — это совсем немного.

Александр Баунов: То есть если Трамп говорит, что мы, так сказать… надавили, напугали, отменили какую-то там массовую политическую казнь, то это немножко враньё.

Никита Смагин: Но это, то есть как бы не главная проблема для иранского населения сейчас. Главная проблема, что по ним стреляют. Главная проблема, что их убивают на улицах. Главная проблема вот в этом, в подавлении, которое, видимо, перешло какой-то предел беспрецедентный по степени. Даже по меркам Исламской Республики.

Александр Баунов: Сколько погибших там всё время? Колеблется цифра. Ну, минимальные я видел 500, а максимальные какая-то…

Никита Смагин: 20 тысяч.

Александр Баунов: 20 тысяч, да. Да.

Никита Смагин: Вот, ну в этом коридоре пока мы и живём, потому что мы понятия не имеем, как это верифицировать. То есть, наверное, всё-таки счёт на тысячи, судя по всему, счёт на тысячи, потому что чем больше информации, тем больше каких-то уже более адекватных источников говорят уже там про две тысячи, вот, или что-то в этом роде. То есть в этом смысле очевидно, что ситуация действительно такая серьёзная.

Александр Баунов: Это в основном где?

Никита Смагин: Где больше гибли, понятия не имею. Честно говоря, это вообще непонятно.

Александр Баунов: Откуда мы вообще что-то знаем про это? Там интернет полностью выключен, так?

Никита Смагин: Да, интернет полностью выключен уже неделю. Больше того, провластные СМИ говорят, что минимум 1–2 недели ещё он будет выключен. Вот именно такая формулировка у них — 1–2 недели. Больше того, там есть терминалы Starlink, где-то 100 тысяч человек, как считается, имеют доступ к Starlink. И в первый день, когда отключали интернет, видео было куда меньше, но всё-таки они были именно через терминалы Starlink. Но иранцы начинают использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления всего этого дела. Есть подозрение, что какая-то часть, или может быть все, или какая-то часть российского производства пытаются это всё использовать. И полностью подавить Starlink не получается, но он сильно хуже стал работать. И получается, что то, что мы получаем какие-то данные, как правило, это именно тот самый Starlink, но вот те, кто пробиваются через это какое-то заслонное. Иногда кто-то дозванивается до последнего времени. В первые дни даже телефон был отключён полностью, везде. В последние дни кто-то иногда куда-то дозванивается, но тоже это нестабильно. И в основном вот эти данные по жертвам — это либо когда нижняя планка появляется, то это действительно те люди, которые пытались кого-то посчитать, то есть прям найти людей, у кого погибли родственники и так далее. А верхняя планка — это либо просто спекуляции какие-то общие, либо какие-то источники на земле. То есть там были какие-то у BBC источники, ещё у кого-то, когда они дозваниваются, так у них врач. Он говорит, у нас погибло здесь 500 человек только в нашей больнице. Точно так же, насколько этому всему верить, непонятно, потому что это всё разное. Но ещё раз повторюсь, что судя по тем обрывкам, судя по тем фотографиям, я не знаю, трупов, когда там морги фотографируют под открытым небом, вот эти лежащие пакеты с трупами и так далее, то, видимо, действительно счёт идёт на… Это другой масштаб, и, видимо, цифра, что это много тысяч, — это очень верится в это. Есть ещё один показатель, косвенный, я бы сказал. Власти обозначили, сколько погибло правоохранителей. И тоже, судя по сообщениям оппозиции, это нижняя планка. Видимо, может быть, куда больше их погибло. То есть КСИР и полиция, они сказали 114 человек. И для сравнения, в ноябре 2019 года погибло 1500 протестующих и 6 представителей сил безопасности. Я к тому, что какая в теории может быть пропорция. Понятно, что это тоже очень условно, про что я говорю. Но при этом нужно понимать, что большинство погибших погибли не от рук тех людей, которые вооружены были огнестрельным оружием. Такие тоже бывали случаи в Иране за это время, но большинство — не эти. Большинство — это когда их просто там подручными средствами забивали, то есть палками, камнями. Это видео тоже есть такие, когда вот просто народ забивает ксировцев, полицейских вот чем-то подручным. И можно понять, что если такое происходило, то понятно, что полиция всё время отвечает, и она явно отвечает на это максимально жёстко. И если столько людей погибло с этой стороны, то есть с той стороны, очевидно, в разы больше погибло. Так что в этом смысле вот примерно вот если обрисовать картину общую, то вот что мы можем рассказать сейчас.

Александр Баунов: А там-то всё-таки, ну не то чтобы страна готовилась к волнениям, там же есть корреспонденты западных всяких СМИ, агентств, каналов. Да, только как они связались с миром? Они, ну, наверное, там же.

Никита Смагин: Ну, во-первых, там действительно есть, на самом деле, там есть, по крайней мере, когда я был в Иране, то есть там были и France Presse, там были немецкие агентства, там были представители CBC, даже New York Times какое-то время был, потом закрыли его в итоге. То есть там есть какие-то люди, в основном это иранцы, которых нанимают. То есть как раз из России корреспондент-россиянин или из Китая китаец поехать в Иран может без проблем. Но если ты работаешь на вражескую страну, на СМИ с вражеской страны, то предпочтительно, чтобы ты был местный, чтобы на тебя, если что, ну, больше под контролем ты, соответственно, находишься и всё такое. То есть я думаю, что главная проблема с ними ровно та же, что и со всей страной, — а как они сообщат то, что ли. То есть они-то там, но у них ровно так же нет интернета, у них нет телефонной связи ровно так же. То есть я понимаю, что иногда кто-то может через посольство, у посольства, как правило, есть, особенно у крупных, своя спутниковая связь, что-то через них сообщить. Но вот даже я помню, когда я был корреспондентом ТАСС, меня никто не подпускал к этим спецсвязям и так далее. То есть я вот… Тогда, правда, телефон работал, я неделю был, когда не было интернета в 2019 году, я по телефону надиктовывал сообщения, но сейчас-то и телефона нет.

Александр Баунов: Ну, конечно, не подпускают, потому что это за закрытый этаж, куда допуск нужен постоянно.

Никита Смагин: Разумеется, разумеется, то есть я тут, это абсолютно естественно, но я к тому, что эти люди, там они, их тоже ведь не пускают, наверняка, они в британское посольство, скорее всего, они ещё в какое-то, ну, чаще всего. Вот, даже если они там на эти СМИ работают, вот, особенно если это иранец местный, да, то ещё пусть это британское посольство куда-нибудь там что-то передаётся, какой-то. Пусть он и работает для France Presse, для чего-нибудь ещё. Вот, так что в этом смысле вот это примерно такая блокада, через которую пробиваются какие-то вот отдельные какие-то лучики, какая-то информация, то фотография, то видео и всё такое. Но за минувшие сутки, за последние сутки вообще не было никаких сообщений о протестах.

Александр Баунов: То есть там нет протестов или нет сообщений о протестах?

Никита Смагин: Разумеется, нет сообщений о протестах. Нет сообщений о протестах. И из-за этого, мы, конечно, не можем сказать, что их вообще нет, но до этого хотя бы были какие-то. И зато есть сообщения о том, что патрулируют улицы бесконечно эти силы безопасности. Просто они, видимо, ездят вокруг каждого крупного, маломальского крупного города. Как долго они так могут делать, я не знаю. Потому что тоже постоянно… Все города патрулировать бесконечно тоже нельзя, потому что у тебя есть ресурс какой-то, он конечный. Но тем не менее, это вот сейчас такая вот история, когда у тебя какой-то бесконечный комендантский час получается.

Александр Баунов: Давлением занимаются полиция, ты сказал, и КСИР, не армия.

Никита Смагин: Вот тоже вопрос. Изначально подавлением занимаются спецподразделения полиции. Специально отобранные, специально обученные, специально экипированные. Если не хватает их ресурса, подтягивается КСИР или может ещё Басидж подтягиваться. Но Басидж, он это ополчение, которое вообще скорее, как правило, для чего оно, как правило, использовалось? Например, если…

Александр Баунов: Побить палками, оттеснить, побить, да, так я понимаю.

Никита Смагин: Ну, в теории, да, но чаще даже не для этого. Поскольку они обучены хуже, подготовлены хуже, их чаще делали как, вот, например, говорит оппозиция, там, собираемся здесь, да, и они как можно быстрее туда отправляют Басидж. И Басидж это занимает? И, например, не пускает. Вот, наверное, как-нибудь вот так. Для подавления они используются в крайних случаях, но как будто бы это тот самый. Соответственно, помимо этого, если мы берём полицию, КСИР, Басидж как резерв, тоже далеко не всех из Басидж, потому что там очень многие люди просто даже не военные, никакого военного нет у них бэкграунда как такового, они там… Какой-нибудь гуманитаркой занимаются, какие-нибудь мосты там строят, что-то там ремонтируют.

Александр Баунов: Дружинники, собственно, такие, добровольная исламская дружина, в общем-то.

Никита Смагин: Да, просто их 2–3 миллиона, да. То есть их очень много.

Александр Баунов: Сколько? 2–3 миллиона, да, ты говоришь?

Никита Смагин: 2–3. 2–3 миллиона.

Александр Баунов: Да, уже 20, что-то я подумал, невероятно. Да, 2–3 миллиона. Да, я так понимаю, что у них ячейки при мечетях каких-то, при вакфах, фондах, я не знаю, как они, в буньядах.

Никита Смагин: Да, и туда нельзя, в Басидж нельзя записаться. Тебя могут только завербовать в Басидж.

Александр Баунов: То есть к тебе приходят люди оттуда и говорят, пошли к нам, ты наш, ты там надёжный, верующий. Но вербуют в мечетях в основном, то есть люди, которые ходят.

Никита Смагин: Примерно. То есть, по крайней мере, как правило, замечают при мечети. То есть находят людей, видят. Обычно вербуют молодёжь. Разумеется, тебе если ты к 40 годам, условно говоря, не попал в Басидж, то, скорее всего, туда и не попадёшь. То есть обычно с детства отсматривают тех людей, которые ходят в мечети, у которых родственники не участвовали в протестах, и проверяют, смотрят, и там начинают предлагать и так далее. Басидж, это ведь прежде всего ещё и социальная лестница, социальный лифт. Если ты в Басидж, то у тебя квота на поступление в университет, в каждой группе должна быть Басидж, у тебя возможность как раз в армию пойдёшь, тебя в КСИР возьмут, а не в обычную армию, у тебя возможности продвижения по службе, у тебя возможности для того, чтобы строить, даже если ты не военный, в пристанутом городе связанные с КСИР экономику идти туда, а это же 20 процентов экономики, то есть условно говоря какой-нибудь Ирансел это следствие, но этот оператор основной он при КСИР, да, то есть и так далее, то есть у тебя есть возможность карьеру строить. Вот и часто эти люди даже не на зарплате, большая часть людей она не на зарплате.

Александр Баунов: Это просто добровольная дружина, они не должны быть на зарплате по идее, но на каких-то бонусах, да.

Никита Смагин: Там тысяч сто из Басидж, они прям вооружены и участвуют там, патрулируют улицы. Не улицы, а границы. И они постоянно отмобилизованы. Но это тысяч сто из этих 2–3 миллионов. Так вот, про армию. Были сообщения, что армию в Кередж перебрасывали. Армия, я напомню, она вообще не занимается подавлением, потому что нет и сомнений в лояльности, скажем так. И в профессионализме, и в лояльности. На всякий случай её не привлекают. Вот, были сообщения о переброске, но, опять же, насколько это, во-первых, так, а, во-вторых, какой масштаб этого подавления и участия армии, до сих пор непонятно. Пока у нас нет никакой информации о каких-то переходах на другую сторону. Была одна, вот ещё пока интернет был, было фактически одно сообщение, что против нескольких, по-моему, полицейских, там даже не уточнялось, там правоохранители были, против нескольких правоохранителей завели уголовное дело за то, что они отказывались стрелять. Но это вот был один случай. И всё, больше как бы никакого дальше распространения не было. Мне вот какие-то там люди рассказывают, как бы связанные с тем, что, ну, с происходящими случаями, что там есть случай отставки каких-то дипломатов, вот, но опять же я до сих пор не понимаю, насколько это окончательная отставка или это просто какой-то фейк в моменте. Во-вторых, насколько это вообще показательно в массе. То есть вот крупных событий, про которые прям пресса что-то писала, мы до сих пор не слышали об этом. Так что пока говорить о расколе, конечно, видимо, преждевременно.

Александр Баунов: А кто протестующие? Что за контингент? Мы вот как-то предыдущая волна ассоциировалась с борьбой против покрывала, против хиджаба. Это 19-й год, да?

Никита Смагин: Нет, 22-й.

Александр Баунов: А, 22-й, да. 19-й ещё отдельный. Хорошо, значит, вот это как бы был женский протест, где женщины ценой нескольких гибелей нескольких из протестующих… Там, кажется, были даже тоже десятки, нет?

Никита Смагин: Погибло тогда 500 человек. Сколько из них женщин, я не помню, но там были десятки погибших женщин. Больше всего мужчин, конечно, но были десятки погибших. Но тот протест и начался с того, что в полиции забили до смерти девушку. То есть она была без хиджаба, с ней повели вести, видимо, разъяснительную беседу. Там вот как-то так перестарались, что она погибла после этого. То есть вот с этого началось.

Александр Баунов: Он был с женским лицом. В этот раз я этого не вижу, хотя вот эти знаменитые фотографии с прикуриванием портрета Хомейни, они женские, но нет такой характерной, что ли, цели борьбы, как в прошлый раз.

Никита Смагин: Да, женщин как будто бы меньше. Тут вообще, ну то есть опять же, что мы тут можем сказать? Есть, во-первых, базар, который стал чуть ли не главной движущей силой, он один из первых так массово присоединился, и это как бы у многих стало создавать флешбеки, потому что Исламская революция с этого началась. Базари вышли на улицу и забастовку объявили. То есть тут был момент, когда 10 базаров в разных городах сразу одновременно объявили забастовку, вышли на улицу. Вообще протест начался с протеста мелких торговцев. То есть изначально вообще те, кто торгует телефонами. То есть вот эти люди. Потому что они не могут цену контролировать свою, не знают, что делать, потому что когда вот так прыгает валюта, а у них телефоны-то импортные все, то есть они не могут планировать свой бизнес, и вот они вышли. То есть, соответственно, мелкие торговцы точно, там и базар, и не базар. С самого начала самый радикальный протест был в сельской местности. Это города небольшие и такие деревни, небольшие населённые пункты. То есть это люди более бедные, больше склонны из-за этого видимо многом к радикализации вот то есть это вот как бы протест бедных в том числе разумеется потом начал присоединяться город крупные города и очень быстро главным центром по крайней мере уже вот если брать прошлую неделю то к середине где-то прошлой неделе Тегеран уже стал главным центром, который весь бурлил. Там было по 20 протестных акций одновременно за сутки, и причем зачастую крупных достаточно протестных акций, больше тысяч человек. Что дальше у нас? Есть ещё история с… Курдистаном, курдскими районами. То есть курдские районы тоже, в общем-то, были в некотором топе, они с самого начала бурлили. Но и потом уже это всё разрастание произошло по всей территории. То есть, в принципе, под конец уже протестовали почти все провинции. По-моему, там была одна или две провинции, которых не было, которые в итоге не присоединились.

Александр Баунов: Скажи, а по поводу… Вот истории про то, что были захвачены целые города, небольшие там районного значения, это подтвердилось или нет?

Никита Смагин: Ну, я, сколько понимаю, эта информация не подтверждается, потому что, ну опять же, что значит захвачены города, да? То есть, если мы берём именно какой-то захват административных зданий, если там власть была теперь новая и так далее, этого, видимо, не было. По крайней мере, когда про это говорили, тогда ещё интернет был, тогда информации, видео было достаточно, но не было ни видео вот захватов, ни информации про эти захваты. Был только общий посыл, что протестующие захватили город. Из тех же городов, как правило, были видео в лучшем случае, что они гонят полицию с улицы. То есть, полицию с улицы гнали много где. И были даже случаи, когда в одном из курдских районов, когда полицию выдавили из города, она отошла ретироваться для того, чтобы получить подкрепление, и подкрепление не получила, потому что не было вообще возможности для подкрепления у сил безопасности. Вот этот момент какой-то был, но так, чтобы вот это прямо именно был захват в традиции того, что у тебя есть захват административных зданий, и власть теперь другая, и всё такое, нет, такого не было. Или, по крайней мере, нам неизвестно.

Александр Баунов: Потом, насколько я понимаю, вообще базар, это всё-таки была такая достаточно лоялистская среда, среда мелких лавочников. Люди везде, в любой стране, в любом традиционном обществе относятся как раз к традиционалистской части. Что их заставило выйти вместе с городским образованным сословием, образованными горожанами, людьми умственного труда, которые, так понимаю, тоже участвуют?

Никита Смагин: Да, конечно. У нас получается, что, во-первых, на самом деле нужно сказать, что базар начал отворачиваться потихоньку-то и раньше. То есть это не первый случай, просто первый случай настолько массовый и консолидированный протеста базара. То есть в целом последние годы ситуация, ну это всё про экономику, то есть ситуация настолько стала… Она не то, чтобы, вот опять же, нужно понимать, она не то, чтобы прямо стала невыносима-невыносима. Дело даже не в этом. Дело в том, что она стала стабильно плохой и так медленно ухудшаться, скажем так, и из года в год, из года в год. То есть, опять же, в Иране с 2018 года, как Трамп вышел из ядерной сделки, вернул санкции. Санкции, инфляция официальная 40%. Неофициально там говорят под 100, если брать продуктовую корзину обычного человека. Так вот, она не растёт выше этого, но она не падает вниз. Она вот на этом уровне держится 8 лет. То есть вот просто из года в год 8 лет, 8 лет и так далее. То есть меня тут сравнивают с каким-нибудь началом 90-х в России. Там была инфляция, по-моему, 2500%.

Александр Баунов: В 92-м 2500, но в 93-м уже там 500–600. А дальше 100. То есть была тенденция к падению. Год за годом она уменьшалась. И дальше она уменьшалась довольно долго, в районе 10–15.

Никита Смагин: Да, то есть там уже через 5 лет примерно 10%, 11% было. То есть у тебя есть вот этот взрыв, а потом как бы улучшение какое-то, стабилизация. То есть ты видишь хотя бы перспективу. Да, сейчас очень плохо, но у тебя есть перспектива. В Иране вот такая проблема, что 8 лет никакой перспективы, всё время вот это держится на этом уровне. Девальвация валюты, опять же, вот сейчас говорят, что вышли люди из-за того, что подскочила валюта. Она не так уж и подскочила на самом-то деле. То есть она подскочила где-то за декабрь на 20%. То есть там было где-то 1,2 миллиона за доллар давали за реал. Стало 1,4. Что-то в этом районе. Такие скачки происходят по многу раз в год. Но просто в целом по совокупности с 2018 года цена доллара к реалу увеличилась в 30 раз. Было 47 тысяч реалов за 1 доллар. Стало 1,4 миллиона за 1 доллар. И вот эта безнадёга, она и создаёт это. Разумеется… не может ничего планировать. То есть в этом же проблема, что ты не можешь ничего в этой ситуации планировать, и у тебя есть ощущение, что так будет всегда. Вот это самое давящее ощущение на людей, что так будет всегда, и мы из этого никак не уйдём, и наше состояние, пусть там не обвально, но медленно ухудшается год от года, и ниоткуда мы отсюда не выходим.

Александр Баунов: И индексировать, конечно, они таким темпом это не в состоянии, власти.

Никита Смагин: Индексировать что, ты имеешь в виду?

Александр Баунов: Ну, вот инфляцию, падение уровня, ну, инфляция, если 40%, ну, видимо, надо на 40% поднимать зарплаты.

Никита Смагин: Ну да, конечно, конечно, не успевают, нет. Они пытаются, конечно, индексировать всё, но, разумеется… Там же проблема-то как раз в том, что почему, откуда эта инфляция берётся. Эта инфляция берётся из-за огромного дефицита бюджета. То есть в Иране огромный дефицит бюджета, он в первую очередь вызван социальными расходами страны. То есть в первую очередь субсидиями. То есть огромные субсидии на электричество, на бензин, на воду, на ЖКХ. И вот эта вот масса, я напомню, что бензин стоит примерно 1 рубль или 1,5 цента в Иране. Вот это всё требует огромных денег. И больше того, чтобы сохранять на том же уровне эти цены нерыночные, тебе каждый год нужно всё больше денег, потому что растёт потребление, по-прежнему с этим растёт инфляция, она съедает ещё больше, и тебе всё больше и больше денежную массу нужно вкладывать, чтобы эти цены поддерживать. И получается, это рождает огромный дефицит бюджета. Огромный дефицит бюджета рождает то, что называется «включается печатный станок», чтобы его покрывать. И вот бесконечный процесс. И на самом деле, опять же, ситуация действительно становится всё более страшной, потому что вот эти субсидии, они же, как я сказал, требуют всё больше и больше вложений, а у тебя притока-то никакого нет, выхода-то никакого нет. И на самом деле Исламская Республика действительно у неё выхода-то в большом счёте, нормального счёта нет. Всё, цены повысить, ну да, можно повысить цены, но тогда это будет ещё большим шоком для населения.

Александр Баунов: То есть если повысить цены на субсидируемые товары, социальный взрыв будет больше, чем сейчас от вот этого медленного удушения, так сказать?

Никита Смагин: Ну, они боялись этого, они боялись именно этого. Но, опять же, нужно понимать, что тоже важный фактор. Примерно за три недели до протестов как раз повысили цену на бензин. Её повысили очень сложно, то есть они специально сделали плавный переход, то есть они сделали не повышение на цены, а повышение…

Александр Баунов: По поводу количества литров, по-моему, да?

Никита Смагин: Больше какого-то количества литров, там, по-моему, 150 литров, больше него, если ты покупаешь, тогда у тебя повышение действительно.

Александр Баунов: А как можно отследить, сколько человек покупает? У них что, какие-то карточки, талоны?

Никита Смагин: У каждого карта. Если ты без карты, то сразу тебе по максимальному тарифу. Но на каждую машину полагается, на каждого человека теперь, на каждого человека полагается, если у тебя есть машина, полагается топливная карта. По ней ты можешь купить по одной первой цене низшей 60 литров, дальше получается ещё 90 литров по второй цене, и дальше сверх этого. Если ты таксист, у тебя другие квоты. То есть у тебя больше квоты, да. Ну, если ты официальный таксист. Если ты снап, ездишь на вот аналоги Uber, а то у тебя никаких вот особых специальных. То есть вот они пытались это сделать более мягко, но это тоже, видимо, не сильно сработало. Опять же сейчас вот показательная, мне кажется, штука, что они, чтобы задобрить протест, они сказали, что мы будем всем теперь на карту ежемесячно начислять деньги. Я, честно говоря, не помню точную цифру в реалах, сколько это было, но пересчитали в доллары, получилось 7 долларов в месяц. Каждому человеку 7 долларов в месяц. То есть понятно, что они понимают, что это…

Александр Баунов: Но это не выглядит убедительно.

Никита Смагин: Да, да, да. Даже в ситуации Ирана, где цены сильно ниже, всё равно это очень мало. Но просто у них больше нет. То есть просто взять неоткуда. Так что в этом смысле тут, конечно же, это всё выглядит как какой-то замкнутый круг.

Александр Баунов: А бюджет пополняется за счёт проданной нефти Китаю какого-нибудь, в основном Индии, да, и за счёт налогообложения, собственно, внутреннего. Или они ещё зарабатывают чем-то ещё.

Никита Смагин: Ну, там много есть параллельных бюджетов, да, то есть понятно, что там какие-то биткоины и прочие вещи существуют в этой системе, много каких-то таких вот. Но в целом, да, конечно, примерно такой подход. Причем поскольку нефтяные доллары, нефтяные юани, они давно не занимают ключевую роль. Это давно не подавляющее большинство бюджета. То есть бюджет давно переориентировался на внутренний рынок в первую очередь. То есть… Ну разные там были, опять же, оценки от года зависят, но примерно 20–30% бюджета поступает от продажи нефти, остальное всё это внутренняя какая-то история. То есть при этом, на самом деле, собираемость налогов-то, конечно, не самая лучшая, но всё равно как-то в этом направлении пытались двигаться.

Александр Баунов: А налоги высокие вообще в Иране? Я что-то не помню.

Никита Смагин: Нет, нет, невысокие. Невысокие совсем налоги. Опять же, я сейчас… всю вам налоговую политику Исламской Республики не представлю, но нет.

Александр Баунов: Ну, для таких режимов характерны ещё всякие социальные эти самые ступеньки, градации, юрисдикции, изъятия, там, многодетные, не знаю, семьи каких-нибудь героев, там, или уже, если это имеет значение, то есть там действительно просто сложно это будет пересказать. Ну, то, что невысокие, это факт. То есть получается, что с такой инфляцией вымывается какой-то импорт, то есть товарная линейка для людей скудеет. Да, получается, что они там могут себе всё меньше и меньше позволить, ну, там, автомобили они производят свои, насчёт электроники, ну, конечно, одежду свою. Вообще, у меня было ощущение, что капитализм даже в плохой экономической ситуации, ну, рынок, да, собственно, в их случае рынок плюс базар, то есть старая форма торговли плюс новая форма торговли и производство, оно как-то удержит, вот, ну, люди всё равно будут накормлены, одеты, там у них будет какая-то техника, да. Но, видимо, это недостаточно того, что они могут дать. Я не понимаю, как…

Никита Смагин: Ну, опять же, сказать, что голодают люди? Нет, они же не голодают. Нет, в том-то и дело, что вроде бы нет. То есть это не Афганистан. Это не голодный бунт, это бедный бунт. Не голодный, а бедный. То есть просто люди, они не переходят к нищете, они переходят к бедности. Вот от среднего класса или что-то пограничного между бедностью и средним классом, они стабильно дрейфуют в сторону бедности. И вот это их возмущает. То есть в этом смысле это во многом такая штука про сравнение. То есть опять же… В 90-е годы уровень жизни в Иране рос достаточно стабильно, в нулевые тоже рос, даже ещё лучше, потом в 10-е годы начались, там было вверх-вниз, то есть санкции Обама ввёл — спад, потом санкции сняли — вверх, ну короче там какая-то вот такая ситуация. То так, то сяк, но там была хотя бы надежда, что санкции снимут. А с 2018 года, как Трамп вышел из ядерной сделки, то стабильно, опять же, если мы возьмём, конечно, ВВП, рост ВВП, то там оно растёт, растёт на 3–4–5% ежегодно, но это рост ВВП в реалах. А факт в том, что когда у тебя такая инфляция, то это в любом случае большая часть населения будет не поспевать, их доходы не будут поспевать за происходящим. И в общем-то это в любом случае переходит к беднению, ещё не обнищанию, но к тому, что беднеют большая часть населения.

Александр Баунов: А это вообще характерно, если посмотреть на какие-нибудь латиноамериканские перевороты, революционные движения, как раз вот прям голодных-голодных бунтов, если вот нищета приводила бы к восстаниям таким антиправительственным, то чемпионом была бы, например, Африка или Индия. А в Индии мы не регистрируем таких вот протестов насильственных массовых. Как раз это скорее… А вот Латинская Америка, которая была богатым континентом в первую половину XX века, а потом деградировала, там полно вот этих движений, революционных переворотов. Вообще довольно радикальная политика всю вторую половину XX века и сейчас. То есть объединение… людей, которые не были бедными, у которых есть остаточная какая-то образованность и представление о хорошей жизни, оно зачастую более революционная среда, чем просто там забитые нищие крестьяне, у которых никогда не было никаких представлений о лучшей жизни, скажем так.

Никита Смагин: Ну да, это субъективно, то есть это представление о том, когда ты можешь, не можешь протестовать, это весьма субъективно и разумеется, революционные процессы в мире проходят, как правило, не в тех странах, где люди вот забиты до конца, да, там-то они как раз скорее убеждены, что они никогда и не будут жить лучше, то есть у них всё, они вот в своей социальной нише, всё, они там и всё навсегда, вот, а тут как раз другая история, да. Что иранцы-то как раз, они действительно по меркам Ближнего Востока хорошо образованы, то есть это действительно одна из, по ближневосточным меркам, одна из лучших стран в этом плане, потому что там нет прямо сильно, ну, мало, можно сказать, нет сильно прям топовых университетов, то есть там есть Шариф университет, который вроде в технологическом плане хороший, но в остальном это университеты, как бы не выбивающиеся в топы вообще университетов на мировых рейтингах. Но при этом средний уровень достаточно высокий и школьного образования, и университетского образования. То есть он и как раз при Исламской Республике вырос. То есть они сделали из элитарного высшего образования, они сделали его менее качественным, но куда более массовым.

Александр Баунов: Это в этом отношении иранская революция, она тоже отчасти социальная, она действительно была похожа и на большевизм, что там большого набора прав людей лишили, социальных или там даже бытовых каких-то, но при этом культ образования, особенно технического, культ учёбы, культ грамотности, борьба с неграмотностью, вот это всё иранскую революцию последующие годы сопровождало, да.

Никита Смагин: Ну да, и во многом это и обернулось как-то и против них, потому что когда у тебя больше 50% студентов женщины, то потом оказывается, что они возмущаются, когда они выходят на рынок труда. То есть выходят на рынок труда, а работы нет. То есть изначально это была мысль о том, что нам женщин нужно вовлекать, давать им образование, вести везде и так далее. Всё это происходит, а потом происходит так, что она заканчивает университет, а у неё зарплата, во-первых, на 15–20% ниже, чем у мужчины, это стабильно везде, а во-вторых, ещё и занятость ниже. То есть последние годы, опять же, там есть такой, там показатель есть безработицы, он, по-моему, бесполезный, потому что это те, кто регистрируются на бирже труда в Иране, а это почти, ну, мало кто регистрируется на ней, и поэтому там всегда где-то 10%, 10% безработицы в Иране, 9–10–9–10 как бы из года в год. Но есть показатель занятости, он более сложный, и он как раз показывает, что занятость медленно снижается, не быстро, то есть там медленно снижение, но тем не менее, медленно снижается. Но среди женщин оно снижается быстрее. И это один из факторов, кстати, вот опять же, вот тех выступлений 22-го года. То есть дело не только в платке как таковом, да, дело ещё и в том, что женщины просто себя не находят. Они вот в этой системе выходят, они неплохо образованы, они неплохо ориентируются и так далее, но они себя не находят и вот находятся в этой ситуации, когда они уже не готовы, в общем-то, быть просто, просто стоять у плиты, да, с одной стороны, а с другой стороны вот другого варианта у них особо и нет.

Александр Баунов: А трудовой отъезд, ну, собственно, миграция куда-то, я не знаю.

Никита Смагин: Ну, разумеется, да, происходит.

Александр Баунов: А что, границы открыты в Иране?

Никита Смагин: А, вообще? Ну, да. То есть, там-то надо заплатить пошлину за выезд, есть налог на выезд, собственно, да? И чем чаще ты выезжаешь, тем больше налогов. Но, тем не менее, да. Проблема в другом, что не так-то просто уехать из Ирана, визу получить, не так-то просто, да? Вот, не так много стран, которые принимают иранцев, безвизовых стран вообще там по пальцам перечесть. Вот, ну и в целом, мигранту легально, по крайней мере, уехать-то не так-то просто в целом. Вот, ну и опять же, ещё раз повторюсь, что вообще-то, 90-е нулевые-то годы они скорее вселили какую-то надежду во многом, что всё-таки можно и здесь. А так, конечно, люди, много кто уезжает. Самая большая у нас трудовая миграция в Эмираты, где-то полмиллиона в Эмиратах. Вот, ещё примерно столько же в Турцию, но они там всё-таки, там сложнее найти работу, там больше люди пытаются просто приехать, купить эту недвижимость и продать в Тегеране, например, да, купить в Турции и там, не знаю, сдавать, вот, или просто жить как-то, вот, хотя там тоже пытаются работать в Турции тоже, вот. Ну, конечно, все рвутся в Европу, но это пойди попробуй ещё, да, туда попробуй. Прорвись. Кстати, отличительная часть, как бы, сторона была иранских трудовых мигрантов в Европе. То, что они, с одной стороны, как правило, были нелегалами, но с другой стороны, вот это была такая особенность, что они не ночевали на улицах. Они ездили по Европе, но пытались там жить в отелях, где-то ещё что-то, по крайней мере, когда они только приезжали, пытались куда-то добраться. Есть большая, понятно, диаспора в США, но всё-таки она по большей степени уже сформирована была ещё в 80-е годы.

Александр Баунов: Ну, в смысле, после революции.

Никита Смагин: И там значительная, то и большая часть её это уже второе поколение, когда люди уже американцы иранского происхождения.

Александр Баунов: К вопросу о поколениях. Вот этот монархический флаг, монархический элемент, он же, ну, флаг как минимум, по-моему, первый раз в таком масштабе присутствует в протестах.

Никита Смагин: Да, однозначно. То есть до этого были, конечно, были лозунги, присутствовали, но в этот раз они просто доминировали с самого начала. То есть с самого начала начали люди выходить либо антирежимные лозунги, либо промонархические лозунги. То есть вот они на две практически категории делились. Так что да, конечно, это было что-то, это есть что-то новое. Больше того, я бы сказал, что вот этот феномен Резы Пехлеви как консенсусной фигуры, как фигуры, которая в целом всех как-то вот ну, в каком-то смысле устраивает, это тоже вот просто в наших глазах появилось. Потому что ещё до недавнего времени он в Иране мало кого интересовал. Он был лидером диаспоры. До этого, лет 10 назад, он диаспору-то не сильно интересовал. То есть в этом смысле это действительно на безрыбье, что называется, появляется лидер, которого все слушают. И больше того, он ещё и сумел отмобилизовать население в нужный момент. Он сказал, люди выходят на улицу, люди выходят на улицу. Вот так.

Александр Баунов: Никто не говорит, ты там сидишь в безопасной эмиграции, нас гонишь под пули или там куда-нибудь ещё.

Никита Смагин: Ну, как будто бы нет, как будто бы нет. То есть сейчас, по крайней мере, такого нет. Сейчас люди действительно вот выходили и действительно под пули. То есть опять же, без всяких, да. И опять же, тут важная история, что, конечно же, к нему отношение всё ещё сложное, да, но я думаю, что это даже уже не так важно, потому что главное же, вот главное, что отличает лидера протеста, да, или лидера революции, там, как зависит от того, как складывается, то, что ты можешь, можешь ли ты отмобилизовать население или нет. То есть ты можешь вот это вот сделать, мобилизацию организовать или нет. Он смог, по крайней мере, один раз. Один раз он действительно смог. Он сказал, и люди, десятки тысяч людей, может, сотни тысяч людей вышли на улицу. При этом, кто думает о нём, если придёт, что он будет делать, тут разные варианты. Он сам говорит, что он транзитный период возглавит, то есть он придёт, транзит сделает его. Кто-то, соответственно, говорит, что давайте, зачем нам транзитный период, нам нужен именно президент, мы выберем его или другого. Кто-то говорит, что нет, нам нужна конституционная монархия. Кто-то говорит, нам вообще не конституционная монархия, нужна обычная монархия, вот именно он и должен править. В общем, там варианты уже разные, что там потом. Но всё равно на текущий момент, прямо сейчас, он какой-то… Очевидная история. Консенсусный лидер без структуры на земле. Да, у него нет, конечно же, никакой структуры в Иране. Но вот символический лидер, который как-то воспринимается как единственный альтернативный.

Александр Баунов: Но у него структур в Иране нет, на которые он опирается. Просто его, собственно, голос и желание что-то изменить и желание иметь какую-то символическую фигуру. То есть он опирается в основном на символический капитал свой.

Никита Смагин: Ну да. И на, получается, ему ещё ведь важна история для него, что ему не нужны выборы, да? То есть, чтобы быть лидером, у него легитимность-то уже по крови.

Александр Баунов: У него легитимность монархического типа, наследственная, плюс символический капитал, который вот… выражен в этой самой легитимности и дальше уже какие-то поведенческие особенности. Я не знаю, ты наблюдаешь за ним, что у него там с языком, всё-таки он вырос в США.

Никита Смагин: Нет, говорит он на чистом персидском.

Александр Баунов: Про встречу, как он вообще, насколько…

Никита Смагин: Нет, он хорошо, он как раз, и это отличает его, он хорошо говорит, это точно, он хорошо говорит, он всегда хорошо говорил. Он в целом, видно, что научился себя продавать, да, и причём научился, в общем-то, и, видимо, как-то контактировать с властями. Он пытается…

Александр Баунов: Иранскими властями.

Никита Смагин: Не-не-не, с американскими властями. Он пытается дополнительную легитимность вот как раз своих действий подчеркнуть оттуда. Он пытается сейчас встречаться с ними, да. То есть с ним в итоге Уитков встретился, с ним в итоге там сенатор Грэм встретился, то есть он вот пытается как-то вот здесь почувствовать, но он с другой стороны из США так и никуда не уезжает по большому счёту, то есть он не пытается там поехать в Иран возглавить революцию, то есть он очевидно что пытается так вот и с Соединённых Штатов этим всем руководить.

Александр Баунов: Ну, представить себе сейчас его въезжающим через границу в Иран совершенно невозможно, потому что, ну, просто, так сказать, арест и смерть, да, или даже смерть без ареста, ну, или как-то подпольно, но всё равно найдут и убьют, да. Мы, собственно, видели по Навальному, у которого тоже, в общем, единственная, одного из немногих была вот возможность хоть какое-то число людей отмобилизовать, и уже это выглядело пугающе, а тут он… Человек говорит, и люди выходят действительно рискуя жизнями. Но, конечно, он там сейчас был бы очень такой желанной целью для них. Но это не то, чтобы, знаешь, вот эти мечты… Или это всё-таки похоже немножко на период, когда был крах Советского Союза. Мечты о прекрасной России, которую мы потеряли. Государь-император… Не знаю, вот Серебряный век, вот это всё. Вот восприятие его как некоторого представителя прекрасного прошлого или есть какое-то более трезвое, более реалистическое восприятие? Или вообще об этом невозможно сейчас говорить?

Никита Смагин: Нет, я думаю, что есть и то, и то. То есть, конечно же, есть какая-то часть и диаспоры, и людей в Иране, которые воспринимают то, что до 79-го года был прекрасный Иран, а потом вот пришли вот эти бородатые и всё испортили. То есть, это, конечно же, есть. И больше того, там же главное другое. Главное, что они убеждены, что любая власть будет лучше, чем эта. Вот у них в этом точно очевидный консенсус в этом, что кто бы ни был, это будет лучше, чем вот это. И поэтому шах, давай шаха. Он явно будет лучше, чем вот это. Понятно, что есть люди там и образованные, и по как бы… критически мыслящие, которые там начинают говорить, а что и как, нам нужен ли нам снова монархия, это же там снова не исключено, что тирания, да, и там давайте подумаем. Да, конечно, но ещё раз повторюсь, что вот в принципе, как вот консенсусная фигура, она в любом случае устраивает сейчас практически всех, хотя бы для переходного периода, хотя бы для того, чтобы какая-то надежда была, то есть он символ надежды на самом деле, да. Он не символ даже конкретного какого-то строя, хотя понятно, что из его бэкграунда проклёвывается, какой должен быть строй идеальный. Но тем не менее, он символ, конечно, что есть хоть какая-то надежда, и вот это она, потому что других надежд в журналах нет.

Александр Баунов: Ну, как минимум, есть два случая, две истории с выходом из диктатуры под… зонтиком монархии, даже в некотором смысле при помощи реставрации монархии, когда действительно фигура суверена даже в изгнании или отрёкшегося, всё-таки в ней есть определённая привлекательность для какой-то части действующей элиты. Это не выглядит так радикально, так революционно, но при этом это новые фигуры. Испанский случай с Хуаном Карлосом, который я подробно разбирал, и ещё Камбоджа, когда был выход от режима красных кхмеров к нынешнему режиму, который не является демократическим, но это всё-таки уже не красные кхмеры, и, собственно, тоже монарх был возвращён в качестве вот такого, ну что ли, легитимирующей фигуры для политического перехода. Но по поводу… Любой режим лучше, чем нынешний. Это для какого процента населения так? Поясню. Ну, собственно, я был дважды, как ты помнишь, там. Это было уже довольно давно, 20 лет назад. И уже тогда, 20 лет назад, было ощущение, что всё прогнило, как говорил Горбачёв. Когда всё прогнило, никто всерьёз эту идеологию не воспринимал из моих собеседников. Выглядела, в общем, жизнь такая вот, начиная от сферы услуг и транспорта до чего-то ещё. Хотя ты говоришь, что это были какие-то цветущие годы, начало 2000-х, 2004, 2005, 2006. Выглядело всё равно всё довольно уныло, даже на фоне Турции, например. Или, тем более, Эмиратов. Не то чтобы плохо, но вот… В воздухе был вот этот пессимизм, разложение, рассказывали анекдоты. Первым делом иностранцу старались сообщить, как всё это им не нравится, как они всё это сами всерьёз не воспринимают. Тем не менее, после этого у нас было несколько волн протестов. Там, девятого-десятого года, потом ещё одиннадцатый-двенадцатый, по-моему, потом ещё семнадцатый год…

Никита Смагин: 2009, 2017, 2018, потом 2019, 2022.

Александр Баунов: Да, вот прямо четыре волны. И оно всё равно держится. В чём, собственно, секрет устойчивости? Даже если рынок не делает устойчивым, который в целом людей продолжает кормить, и, как ты говоришь, это не голодный бунт, просто аппарат насилия хорошо служит? Или есть какая-то часть людей, которая боится потерять что-то, и на самом деле это не большинство людей недовольны этим режимом? Как вот это понять, эту устойчивость при этой гнилости такой вот всего?

Никита Смагин: Понятно, что там каких-то опросов нормальных не проводится в Иране, да, там и те опросы, которые проводятся, это всё какая-то… Либо, ну, то есть из-за рубежа что-то спрашивают, и понятно, они что показывают всегда примерно. Но, тем не менее, я думаю, что так вот в общих чертах можно сказать, что у власти есть поддержка. Мне кажется, так на скидке, ну, там процентов 20 точно есть у неё поддержки. Вот, это лоялисты, которые, во-первых, связаны с силовиками, то есть, опять же, мы тут уже считали, то есть у нас Басидж 2–3 миллиона, почти миллион армия, КСИР, плюс ещё полиция, да, это уже мы там насчитываем несколько миллионов человек, плюс к этому добавляются их семьи.

Александр Баунов: Из 90 практически миллионов всё-таки.

Никита Смагин: Так вот, плюс к этому добавляются их семьи, во-первых, да, а во-вторых, идём дальше, помимо, собственно, непосредственно людей, которые как бы силовики, есть экономика, связанная с КСИР, да, и это примерно 20% от экономики страны, то есть это большие фонды, это компании, это организации, там тоже люди работают, там тоже они как бы… имеют к этому отношение и всё такое, и они тоже, наверное, прекрасно понимают, что власть сменится, скорее всего, их работу свою они не сохранят в Ирансел или ещё где-нибудь. Помимо этого есть, разумеется, духовенство, и это тоже сотни тысяч человек, которые, в общем-то, тоже прекрасно понимают, даже они не обязательно богаты, кстати, многие совсем не богаты. Но вопрос в другом, что при любой другой власти они не будут просто читать Коран или другую религиозную литературу и молиться, и за это получать деньги. Да, то есть, разумеется, их образ жизни не может быть таковым уже никогда и нигде.

Александр Баунов: Они там на госзарплате клирики в Иране?

Никита Смагин: Ну да, конечно. То есть, если мы берём людей, если у тебя какая-то должность при мечети, то, разумеется, ты получаешь деньги, а там в мечети, во-первых, они все не облагаются налогами и бесплатно получают всю коммуналку, электричество, воду и всё. Но помимо этого, да, действительно, ты получаешь зарплату. Если ты там при мечети где-то служишь, что-то делаешь, ты, разумеется, получаешь какую-то стипендию куда больше, чем обычный студент, если ты идёшь в религиозные семинарии учиться. То есть ты там тоже живёшь. Это же не говоря о том, что там бесплатная еда, а ещё там что-то социалка какая-то такая базовая. То есть ты действительно можешь в этом жить долго. То есть можно прийти в Кум и увидеть там огромное количество студентов, которые просто годами там учатся, что-то делают, потом что-то там и снова, снова где-то там. Вот они вся вся эта система и они там вполне себе нормально естественно живут так что в этом смысле мне кажется вот так мы насчитаем примерно те самые на 20 процентов насчитаем то есть люди которые связаны с экономикой КСИР люди из силовиков люди из духовенства вот даже здесь я думаю есть некоторые моменты я думаю не все которые в экономике связаны с КСИР, далеко не все, наверное, даже там априори лоялисты. Потому что если ты в крупной компании работаешь, то даже если ты знаешь, что она связана, какие-то у тебя могут быть представления о прекрасном иными. Так же, как и в госаппарате, например, не все априори, в чиновнике не все априори за власть. Но тем не менее, есть достаточно такая, с одной стороны, это меньшинство людей, но это всё-таки миллионы людей, которые всё ещё поддерживают Исламскую Республику. Они тоже все за перемены, они тоже все прекрасно понимают, что так жить нельзя. У них тоже есть очевидное понимание, что нужно что-то менять, и это вот ужас и так далее, и так далее. Но тем не менее, они от этого не отказываются от Исламской Республики и остаются вот этим каким-то, какой-то её базой. А в остальном, если бы говорить про других людей, вот оставшиеся люди, то мне кажется, что там, конечно, доминирует представление о том, что любая власть лучше, чем эта, и что бы ни пришло, будет лучше, как бы это ни было, там всё равно. Так что в этом смысле да.

Александр Баунов: Если они не боятся погибнуть, по крайней мере какая-то часть или рисковать жизнью и здоровьем, то, видимо, они считают, что в определённом смысле уже некуда, терять нечего, да, во всяком случае. Ну, плюс всё-таки Иран более молодой, более такой эмоциональный, плюс этот культ мученичества, который так или иначе растворён в иранском обществе, связанный с особенностями шиизма. И последний вопрос, знаешь, какой? Вот последнее, что меня интересует. Вот отношение к Израилю и США как внешней силе, внешнему союзнику, которые могут помочь свергнуть свой режим. Это же, ну как бы в обычных понятиях, это как бы предательство Родины. Вот ты зовёшь внешних интервентов побомбить твою собственную страну. И насколько это, ну… сложный для них вопрос, скажем так, потому что вроде бы зовут, но когда я помню, например, про бомбу, мы разговаривали с иранцем, которые были антирежимные, но когда речь доходила до санкций за бомбу, они говорили, ну как мы, это наш национальный престиж, мы можем создать атомный реактор, атомное оружие, почему мы не имеем права его создать, а другие имеют? Тут вдруг возникал некий патриотический консенсус. Он, такое ощущение, что сейчас развалился.

Никита Смагин: Да, я тоже так думаю. То есть, в целом, во-первых, мы видим условную иранскую оппозицию, которая вообще, у неё позиция чёткая, любая власть, любая интервенция, что угодно, лишь бы свергнуть этот режим, неважно, то есть, Израиль, США, кто угодно, хоть танки на Тегеран. Нам главное, чтобы свергнуть эту власть. В самом Иране, понятно, что традиционное отношение было чуть более страшное, не страшное, а сложное. Как правило, там главная проблема была не в этом. Главная проблема, что они все боялись гражданской войны. Они все видели окружающую действительность. Тот же Ирак. И вот это больше пугало последние 10–15 лет. Но сейчас, я думаю, что прямо сейчас, если Трамп ударит или ударил бы, то протестующие бы, конечно, это восприняли бы с воодушевлением. То есть прямо сейчас на эмоциях, разумеется, это было бы воспринято как вот «наконец-то хоть кто-то нам помогает, наконец-то мы не одни». Там другой вопрос, что там дальше, сколько погибает мирных жителей и всё такое, как это дальше трансформируется, там уже, может быть, изменяется. Но тем не менее, вот это тоже любопытный момент, что мне кажется, что в значительной степени оппозиция давно, но и население уже до определённой степени дошло до той точки, когда они готовы любую силу, которая сменит эту власть, воспринять как что-то, как благо. То есть понятно, что… Мы знаем, что это редко заканчивается прям хорошо, такие вещи. То есть шансы есть, но очень небольшие. Но тем не менее, я думаю, что в каком-то смысле эта эмоция отчаяния, она уже до того доходит, что да… Почти консенсусно, я думаю. Опять же, показательная же история с ударами Израиля этим летом. То есть вот удары Израиля были этим летом. До этого страна была, бесконечно протестовала, локальный протест был почти каждый день. То есть месяц берёшь, там 2–3 дня есть, когда у тебя в стране никто не протестовал. Тут 20 человек вышли, там 50, там 30 человек против зарплаты, тут ещё что-то. Вот в этом состоянии она заходит на эту войну. Начинается война, протесты, разумеется, прекращаются, люди там спасаются кто где может. И когда вот в Израиле многие рассчитывали, что люди начнут выходить против режима из-за того, что Израиль начинает ударить, бить, это, конечно, ерунда была. Никто не стал выходить, наоборот, люди просто испугались и попрятались. Вот, потом заканчивается война, неделю ещё приходят в себя люди. И ровно та же протестная активность. То есть, опять же, она туда же выходит на те же уровни. Также каждый день почти протестуют люди. И это результирует нас вот в этой происходящем сейчас как бы новом сплеске. То есть, никакого единения вокруг флага не произошло. Да, там они не поддержали, конечно же, вот прям открыто вот эти удары, да, Израиля. Но странно было бы, если бы никто не предупреждал об этом, да. Когда бы они вдруг начали бомбить, и чтобы они… Они просто не знали, что делать. Разумеется, они бежали прятаться. Но тем не менее, не произошло и обратного. То есть нет единения вокруг флага какого-то заметного. И большинство протеста, и вот у нас результат. Так что в этом смысле это действительно, мне кажется, история, которая какого-то предельных значений в своих представлениях о хорошем и плохом уже достигла.

Александр Баунов: То есть эта волна, тебе кажется, более мощная, и вероятность конца режима тоже больше, сравнивая с предыдущими волнами, тремя-четырьмя, которые… уже были в этом веке или нет. Как?

Никита Смагин: Нет, конечно, да. Только вопрос в том, что когда мы говорим, что вероятность больше, она всё ещё больше шансов, что на текущий момент Исламская Республика устоит. Просто это будет территория вот этого перманентного кризиса. Потому что, конечно же, происходящее, у них нет выхода из происходящего нормального. Опять же, мы ещё посмотрим, в каком состоянии страна выйдет после того, как интернет включат. Потому что в 2019 году, когда они отключали интернет на неделю, недели отключенного интернета, они потеряли примерно 1% ВВП за неделю. Сейчас всё ещё жёстче, там не просто интернет выключен, телефон и вот эти силовики повсюду, всех загнали по домам, то есть это всё тоже просто так не проходит. И вот если они ещё 3 недели или 2 недели поддержат всю историю в таком состоянии, даже если Трамп не ударит, всё равно это выход будет уже, куда они выйдут-то потом, что это будет за история. И опять же, это всё нарастающий ком, и при этом с пониманием самих властей, что надо что-то менять. При этом, что менять они не понимают, потому что, ну а как ты выйдешь из ситуации с этим дефицитом бюджета и обвальным курсом реала и прочим-прочим. Даже если другая власть придёт какая-то, и они получат нефтедоллары в нужном количестве, максимальном количестве, вся нефть иранская хлынет на мировой рынок, то даже в этом случае вряд ли есть простой выход. Потому что всё равно надо будет делать, я не знаю, бензин, который был полтора цента, бензин, который будет стоить один доллар. И пойди попробуй это нормально провести. 91–92, мы все помним. Я имею в виду Россию, да? То есть этот переход в любом случае не может быть не болезненным. Но если власть остаётся нынешняя, то, конечно же, она остаётся в ситуации вот этого вот кризиса постоянного, когда её большая часть населения ненавидит, просто ненавидит. И вот как-то она в этой должна атмосфере как-то жить, что-то делать. Очевидно, что они тоже понимают, что… Бежать-то им некуда. Куда может офицер КСИР побежать? Понятно, что власть другая победит, она почти наверняка ему припомнит всё. Причем, судя по всему, по настроению, даже тот же Реза Пехлеви, он говорил о том, чтобы переходила на его сторону, на сторону протестующих армия. Даже КСИРу ничего не сказал. То есть не было, например, заявлений, что вы получите все амнистию. То есть все, кто не стрелял по людям, получат там нести. Нет, такого не было. И поэтому реально рядовой представитель КСИР прекрасно понимает, что о чём это терять-то.

Александр Баунов: Ну и силы таких, какие-то силы реформы провести изнутри, собственно… режим трансформировать через внутри тоже у них нету.

Никита Смагин: Почему? Они же пытаются постоянно какую-то трансформацию произвести. Опять же, прошлый год по меркам Исламской Республики произошло беспрецедентно. Они разрешили фактически ходить без платка. Они фактически перестали гоняться за людьми, которые распивают алкоголь. Ну, не то, чтобы их там совсем не притесняют, но, условно говоря, смотрят, вдруг какой-то ресторан, там люди пьют. Они теперь берут, приходят его и говорят, вы теперь запломбированы на три месяца. Раньше человек в тюрьму уходил лет на 10, да, а сейчас они говорят, ну, всё, теперь 3 месяца не работаете. Вот, то есть, как будто бы изменения-то происходили достаточно такие, ну, заметные, но очевидно, что этого не хватает, тем более, как главную эту проблему адресовать к главной проблеме? Главная проблема ведь не исламские нормы, на самом деле. Это уже, их просто уже ненавидят, потому что ненавидят всю власть. Главная проблема – это экономика, социально-экономическая ситуация. А как ты вот что-то сделаешь? То есть, вот, в ситуации санкций, в ситуации ограничений, в ситуации того, что все эти протесты и вся эта движуха, скажем так, она ведь ещё ухудшает эту ситуацию. То есть ещё меньше людей. Опять же, какие-то инвесторы смотрят из той же России. Я периодически кого-то консультирую по поводу Ирана. Выходить, не выходить на рынок иранский. У меня ответ очевидный, что не надо никуда выходить, чтобы посмотреть, что происходит. Но опять же, у них же тоже условно какие-то… Компании из России, из Китая, из какой-то другой территории. То есть они смотрят на происходящее, и у них меньше шансов, что они будут инвестировать в здравом уме. Так что в этом смысле выхода-то, я думаю, что тут не видно. То, что они захотят что-то изменить, очевидно. Но вот что они могут изменить? Они могут ещё сильнее ужесточить ситуацию. Они могут действительно попытаться сделать, я не знаю… Какие-то, я не знаю, КСИР возьмёт и выйдет на первый план и сделает так, что…

Александр Баунов: Элементы военной диктатуры будут… Более заметный не вот этот религиозно-политический тандем, а военно-религиозный, например.

Никита Смагин: И тогда можно сохранить стабильность в крупных городах, но будешь выходить за их пределы, и у тебя будет какая-то другая стабильность. Потому что на всех не хватит, всё контролировать не получится. Ну, вот это тоже вполне возможно. Ну, вот Венесуэла так и жила. 10 лет она искала, 15 лет так жила. У них там большая часть территории вообще не контролировалась. То есть, у них там бандитизм был на уровне каком-то, даже по меркам Латинской Америки, он выглядел чем-то нереальным. Ну, вот можно так жить? Можно 10, 15, 20 лет так жить всего в теории. Так что, в этом смысле конец режима, ну, да, куда больше, чем раньше. Но, опять же, значит ли он, что он обязательно рухнет?

Александр Баунов: Не вся устойчивость ещё исчерпана, и там, видимо, какие-то вещи уже будут решаться просто по оказионально, по явлению каких-то частных моментов, которые могут возникнуть, могут не возникнуть. Те же действия американцев, в конце концов, или каких-то просчётов крупных властей, или просто количество страха на душу населения, который… Это подавление жёсткое может родить устойчивость и терпение, ну и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Очень, конечно, иранцам сочувствую. Они, в общем, классные и действительно заслуживают немножко другой… Спасибо. Подписывайтесь на всё, что мы производим в YouTube. Читайте Карнеги политику. У Никиты канал, не забывайте, в Telegram. Как он, «Исламизм»?

Никита Смагин: «Исламизм» — это иноагент. Я ещё, на всякий случай, напомню, у меня переиздаётся книга «Всем Иран». Наконец-то мы нашли способ её сдать за пределами России, потому что в России уже она не продаётся и никуда не идёт. Но тем не менее, в течение двух месяцев примерно в «Медузе» должна она появиться. Уже есть предзаказ.