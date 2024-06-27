Джинсы из Северной Кореи. Как Россия будет жить под новыми санкциями

Очередной пакет американских санкций против российской экономики ударил по финансовой инфраструктуре. Теперь российские подсанкционные компании фактически оказались в изоляции от мировой долларовой системы. Как это в целом скажется на России — можно почитать в разборе Александры Прокопенко для Carnegie Politika.

Но что эти новые санкции означают для российского общества? Что будет с курсами валют? Как в Россию будут попадать различные товары: от джинсов и косметики до технологий? Об этом —новый выпуск «Бауновкаста».



