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Джинсы из Северной Кореи. Как Россия будет жить под новыми санкциями

 Александр БауновАлександр Коляндр, Александра Прокопенко
27 июня 2024 г.
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Александр Баунов, Александра Прокопенко и Александр Коляндр обсуждают новые санкции США против российской финансовой системы

Очередной пакет американских санкций против российской экономики ударил по финансовой инфраструктуре. Теперь российские подсанкционные компании фактически оказались в изоляции от мировой долларовой системы. Как это в целом скажется на России — можно почитать в разборе Александры Прокопенко для Carnegie Politika.

Но что эти новые санкции означают для российского общества? Что будет с курсами валют? Как в Россию будут попадать различные товары: от джинсов и косметики до технологий? Об этом —новый выпуск «Бауновкаста».


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