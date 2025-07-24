Откуда берутся деньги — типичный «детский вопрос», вроде «почему небо синее» или «почему огонь горячий». Когда его задают дети, чаще всего в ответ они слышат «подрастешь — узнаешь». Но со временем многим становится неловко спрашивать об этом — как будто бы ответ и так очевиден.

На самом деле устройство денежной системы сложнее, чем кажется. Когда мы слышим, что «денег нет», это не значит, что у всех закончились средства на счетах. А слова о том, что центральный банк (ЦБ) «напечатал деньги», не стоит воспринимать буквально. Речь не идет о том, что, например, председатель Банка России включает тумблер печатной машины и из нее начинают выползать листы пахнущих краской неразрезанных купюр.

Понимать, как устроена денежная система, важно всем и каждому. Ведь любой человек периодически задается вопросами вроде «почему не дают кредит» или «почему все так подорожало».

Товарные и фиатные деньги

В древних государствах деньги имели материальное обеспечение. В Шумере, например, это было зерно, в Риме — золото. Денежная масса напрямую зависела от объема доступного ресурса. В первом случае увеличить выпуск монет позволял хороший урожай. Во втором — чеканить дополнительные монеты с профилем правителя позволяли прибыльная торговля, успешные военные походы или открытие нового месторождения золота. При этом попытки государства снизить долю драгоценного металла в монете, сохранив ее обязательный курс, часто приводили к росту цен, а иногда и к бунтам.

Примерно так же работали и бумажные деньги, обеспеченные золотом. Название «фиатные», то есть не привязанные к металлу, бумажные деньги получили в XX веке, когда произошла отвязка от «золотого стандарта».

В современной экономике наличные — банкноты и монеты — составляют лишь малую часть денежной массы. Основной оборот осуществляется в безналичной форме: через банковские счета, депозиты и электронные платежные системы. Эти цифровые средства можно свободно менять на наличные и обратно — через банкоматы или отделения банков. Ими можно рассчитываться напрямую с помощью платежных карточек или телефонов. У многих сейчас есть также кошельки в различных платежных системах вроде Paypal или Qiwi. Как правило, суммы на этих кошельках на 100% обеспечены депозитами соответствующих организаций в банковской системе.

Сегодня деньги не обеспечены материальными активами — их ценность основана на доверии и институциональных механизмах. Государство устанавливает, что его валюта обязательна к приему для уплаты налогов, и тем самым закрепляет ее роль как универсального средства расчетов. Кроме того, оно выступает гарантом стабильности денежной системы. При этом само государство не создает деньги для экономики. Эту функцию выполняют прежде всего коммерческие банки и лишь затем — правительство.

Как работает банк?

Представим Александра, который унаследовал от своего заграничного дядюшки чемодан с 1000 рублей. Эта тысяча уже находится в экономике, и Александр может пойти и потратить ее. Но он поступает иначе: несет деньги в банк, где открывает текущий счет и зачисляет на него дядюшкино наследство.



С точки зрения Александра, ничего не изменилось: у него по-прежнему есть тысяча рублей, которые он может потратить. Объем денег в экономике тоже не изменился: Александр может использовать средства со счета так же, как если бы держал их в чемодане.

Но с точки зрения банка, изменений больше. У него появляется обязательство перед Александром — пассив в размере 1000 рублей. Этому пассиву соответствует актив — резерв в виде той же самой суммы. Поскольку Александр не собирается забирать всю тысячу сразу, банк может оставить в резерве — например, в сейфе — только часть этой суммы (условно 10%), а остальное ссудить юридическому или физическому лицу (скажем, Ивану) под процент. Этот процент и есть заработок банка.

Но что происходит при выдаче кредита в 900 рублей? Пассивы банка не меняются: он по-прежнему должен Александру 1000 рублей. Его активы тоже не изменились в объеме, но изменился их состав: теперь там 100 рублей резервов и 900 рублей кредита Ивану. То есть в экономике, помимо Александра с покупательной способностью в 1000 рублей, появился Иван с 900 рублями. Экономика приросла деньгами, созданными кредитом.

Естественно, история на этом не заканчивается: Иван тратит свой кредит на товар, производитель товара относит выручку в банк на свой счет, банк опять превращает ее в кредит, и так по кругу. Кредитные деньги продолжают питать экономику, пока в ней совершаются сделки и пока все участники верят в надежность банка. То есть в то, что они в любой момент могут превратить цифры на своих счетах в наличные.

На этом детские вопросы не заканчиваются. Откуда банки берут наличные? Что происходит с резервами? Что будет, если кто-то начнет выпускать свои собственные деньги? Как банки помогают друг другу? На эти вопросы мы будем искать ответы дальше.

Два типа денег

В современной фиатной системе можно выделить два типа денег:

1. «Деньги для банков» — средства ЦБ или финансового сектора, которые по сути являются пассивами банков.

2. «Деньги для экономики» — наличные и безналичные средства, которые создаются банками посредством выдачи кредитов, плюс деньги, которые создает правительство через расходы, которые отражаются в пассивах банков.

Стоит также разделять понятия «денежная база» и «денежная масса».

К денежной базе прежде всего относятся обязательные резервы банков — те самые 10% от вклада Александра, которые банк не выдает в виде кредита, а хранит у себя в сейфах или на счетах центробанка. Кроме того, в денежную базу входят средства на корреспондентских счетах кредитных учреждений в центробанке — эти счета используются банками для расчетов друг с другом, но не с клиентами.

Денежная масса — все деньги, которыми реально пользуются люди, бизнес и государство в экономике. Обычно принято рассматривать так называемый агрегат М2. В него включают наличные, средства на текущих счетах, а также средства на сберегательных и срочных процентных счетах до определенной суммы.

Денежная база — это «сырье» для создания денег, а денежная масса — это реальные деньги, циркулирующие в экономике.

Основа функционирования денежной базы — центральный банк

Центральный банк — это изобретение XVII века. Первыми были шведы, организовавшие в 1668 году Riksens Ständers Bank. Он получил королевские привилегии и задачу обеспечивать «справедливую цену монет в обращении».

В законах и конституциях разных стран прописаны различные цели и задачи центробанков. Но поддержание стабильности цен упоминается везде. Так, в России мандат Центрального банка — «защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности». В США — «максимизация занятости, поддержание стабильных и умеренных ставок и стабильности цен». В Узбекистане — поддержание стабильности национальной валюты.

Но какова же роль центрального банка в создании денег?

Обычно ЦБ обладает монополией на выпуск наличных. Поэтому на большинстве банкнот мира указано название центрального банка. В некоторых местах — например, в Северной Ирландии, Шотландии, Гонконге и Макао — банкноты выпускают коммерческие банки, но это скорее дань традициям: объем наличных в обращении и их выпуск все равно регулирует центробанк.

Роль ЦБ в выпуске наличных прописана на банкнотах фунтов стерлингов, выпускаемых в Англии: «Я обещаю выплатить держателю по требованию сумму» номинала. И подпись: Главный кассир Банка Англии.

Строго говоря, наличные — банкноты и монеты — это не совсем деньги, а обязательства (то есть пассив) ЦБ. Центральные банки продают наличные банковской системе за средства на корреспондентских счетах, то есть за деньги финансового сектора. А банки уже выпускают эти деньги в обращение в тот момент, когда кто-то из клиентов снимает их со счета в банкомате или на кассе. Именно тогда они становятся полноценными деньгами. Когда наличные возвращаются на счет, они изымаются из обращения.

Таким образом, наличные относятся и к денежной базе, и к денежной массе.

Центральный банк может кредитовать банки, создавая средства на их корреспондентских счетах. Он также может покупать активы — валюту, золото (золотовалютные резервы), облигации правительства на вторичном рынке, недвижимость. В результате на корреспондентских счетах банков, либо их клиентов, которые продали эти активы, появляются новые деньги.

Роль центрального банка этим не ограничивается. К примеру, он также устанавливает норму резервирования, то есть то, какую долю депозита банки обязаны хранить на счетах в ЦБ и не могут использовать для кредитования. Повышение этой нормы ограничивает предложение кредитных денег в экономике, снижение, напротив, расширяет его.

Между тем на практике центробанки крайне редко меняют норму резервирования, предпочитая более гибкий инструмент денежного регулирования — учетную ставку.

Что такое учетная ставка и как она создает деньги?

Шаг первый

Предположим, у вас есть вексель — обещание соседа выплатить вам 100 рублей. Вы относите вексель в банк и продаете его за часть этой суммы. Теперь сосед должен банку, а у вас есть деньги. Процедура называется «учетом векселя». Разница между номиналом долга и тем, что вы за него получили, — дисконт, или ставка дисконтирования, также известная как учетная ставка.

Если операция проходит между центральным банком и коммерческими банками на заранее определенных условиях, то ставка дисконтирования становится стоимостью заимствований для банков. Получив деньги от ЦБ, банки направляют их в экономику.

Ставку устанавливает центральный банк. Чем она выше, тем меньше получают банки. То есть тем дороже кредиты, тем меньше денег создается в экономике, тем медленнее растут цены. И наоборот. Так связаны ставка и инфляция.

Шаг второй

Остается вопрос: что несут банки в ЦБ в обмен на кредит? Тут в игру вступает правительство.

Правительство расходует средства на оборону, судебную систему, социальные выплаты, инфраструктуру, образование, здравоохранение и другие цели. Собственных денег у него нет — оно получает их через налоги, взимаемые с граждан и компаний, и затем распределяет. В идеальном мире граждане посредством выборов влияют на налоговую политику правительства и на то, как оно тратит собранные деньги.

Если налоговые поступления меньше расходов, государству приходится занимать. Оно выпускает облигации — долговые обязательства — и продает их коммерческим банкам. Таким образом правительство получает средства для расходов, а банки кладут в активы процентные облигации правительства.

Если бы правительство собирало налоги, занимало на рынках и тратило полученные средства одномоментно, то его операции не влияли бы на корсчета банков. Но часто это не так. Например, в России возможны существенные временные разрывы. Из бюджета обычно тратится за год меньше, чем планировалось, при этом существенная часть расходов приходится на последние дни года.

Скажем, в один из годов доходы бюджета превысили план (бюджетную роспись) на 0,2 трлн руб., а расходы оказались ниже запланированных на 1,1 трлн руб. Разница осталась на счете Минфина в Центральном банке, то есть была временно изъята из банковской системы. В результате возник так называемый структурный профицит ликвидности. При этом его размер был примерно на 1 трлн руб. меньше, чем прогнозировалось. Иными словами, из-за особенностей исполнения бюджета и управления государственным долгом банки получили значительно меньше ликвидности.

Примечание

Когда речь идет о влиянии бюджета на ликвидность банков, методологически правильнее рассматривать консолидированный бюджет (включает бюджеты регионов). Но если учесть, что Минфин обычно стремится обеспечить примерно равное сальдо по обоим бюджетам, допустим анализ динамики федерального бюджета.)

Как все это взаимосвязано?

Основная часть денег в обращении (М2) — это кредиты, созданные банками и правительством. Деньги центрального банка — это банковские корреспондентские счета, то есть долг ЦБ перед банковской системой. Увеличение такого вида денег путем выкупа у коммерческих банков на баланс ЦБ государственного долга (например, облигаций федерального займа, то есть ОФЗ) только замещает долг правительства (более длинный) на долг ЦБ (более короткий).

Такое замещение само по себе не обязательно ведет к инфляции, поскольку операции происходят с деньгами финансового сектора. Именно в этом заключалась логика программ количественного смягчения (QE) — например, в США после финансового кризиса 2008 года и в разгар пандемии COVID-19. Подобные меры в итоге не привели к немедленному росту цен. Грубо говоря, QE не увеличивает агрегат М2, потому что не влияет на пассивы банков.

В конце ноября 2024 года Центральный банк РФ возобновил аукционы месячного РЕПО, принимая в обеспечение ОФЗ. В декабре Минфин разместил два выпуска облигаций на общую сумму 2 трлн рублей. Некоторые эксперты поспешили назвать это монетарным финансированием. Однако это не соответствует действительности: в результате таких операций новые деньги в экономике не появляются.

Банки лишь обменяли облигации на платежную ликвидность, необходимую для ежедневных операций. Она используется только для расчетов между банками. Новые деньги же появляются, только когда банки выдают кредиты.

А вот правительство, расширяя дефицит бюджета — размещая в банках расходов больше, чем собирает налогов, — как раз активно влияет на пассивы банков, дает им возможность выдавать новые кредиты и тем самым формирует новую денежную массу. Это и есть эмиссия. Скорость ее расширения — проинфляционный фактор. При этом у центрального банка нет возможности контролировать ни динамику бюджетных расходов, ни ставки, по которым правительство привлекает заимствования.

Почему не работает мультипликатор

Традиционная теория, которую изучают все экономисты, описывает создание банковских депозитов через механизм денежного мультипликатора. Согласно этой модели, центральный банк контролирует базу (резервы), а коммерческие банки, исходя из нее и норматива обязательных резервов, «множат» деньги, выдавая кредиты. Таким образом, ЦБ якобы способен напрямую управлять объемом денег в обращении. Однако это упрощенный подход, который давно не отражает реальность современных финансовых систем.

Как видно из описания текущего механизма создания денег, банки не зависят от мультипликатора. Объем средств на их корреспондентских счетах определяется с учетом обязательных резервов и ожидаемых платежных обязательств. При необходимости банки могут увеличивать резервы, занимая средства на межбанковском рынке или заключая операции с центральным банком.

Кроме того, при выдаче кредита банк не ориентируется напрямую на норматив по резервам. Если заемщик надежен, сам кредит может использоваться как обеспечение для получения ликвидности от ЦБ. В результате в современной практике у центральных банков нет надежного прямого канала контроля за денежной массой, и классическая схема монетарного таргетирования (управления денежным предложением) используется все реже. Вместо нее в центре внимания — управление процентными ставками и условиями фондирования.

Взаимодействие центробанка и правительства

Денежно-кредитная политика не может влиять на уровень цен в отрыве от бюджетной политики — так же, как и бюджетная политика не способна стимулировать экономический рост независимо от действий центрального банка. Эти две сферы экономической политики тесно взаимосвязаны, особенно в кризисные периоды. Однако у каждой из них — своя логика воздействия на совокупный спрос.

1. Различие в механизмах действия

Денежно-кредитная политика опирается на косвенные инструменты — прежде всего на изменение ключевой процентной ставки. Это влияет на финансовые рынки и балансы банков, но эффект проявляется с задержкой: требуется время, чтобы изменение ставок отразилось на рынке, повлияло на поведение потребителей и инвесторов и в конечном счете — на инфляцию и спрос. Обычно это занимает несколько кварталов.

Бюджетная политика действует быстрее. Государственные расходы напрямую увеличивают совокупный спрос — через выплаты потребителям, оплату товаров и услуг, закупаемых государством, инвестиции в инфраструктуру.

2. Адресность воздействия

Бюджетная политика позволяет оказывать точечную поддержку — как определенным отраслям, так и отдельным группам населения. Это возможно как через государственные расходы, так и через изменение налогов или предоставление субсидий. Один из примеров — запущенная в 2020 году в России программа льготной ипотеки, реализованная за счет субсидирования процентных ставок. Она существенно изменила условия кредитования при покупке жилья. Однако из-за того, что программа действовала до июля 2024 года — то есть дольше, чем изначально планировалось, — возникли реальные риски формирования «пузыря» на рынке недвижимости.

В отличие от этого, денежно-кредитная политика — инструмент общего действия. Изменение ставок влияет на всех участников экономики, использующих деньги. Целевые механизмы фондирования часто обсуждаются, но важно понимать: как только выданные под них средства оказываются в обращении — например, используются для выплаты зарплаты или закупки сырья, — они становятся обычными деньгами и подчиняются тем же рыночным законам, что и остальные.

3. Скорость принятия решений

Центральный банк способен быстрее реагировать на изменения в экономике. Решения по денежно-кредитной политике принимаются восемь раз в год. В экстренных ситуациях — чаще всего в условиях кризиса, но иногда и для ускорения выхода из него — совет директоров ЦБ может собираться внепланово.

Бюджетная политика более инерционная: она требует подготовки нормативных изменений, согласований и политических решений. Минфин РФ готовит проект бюджета в начале осени, к 1 октября вносит в Госдуму и далее в координации с депутатами распределяет деньги. В декабре закон о бюджете подписывает президент. Поправки также подлежат утверждению Госдумой.

Почему координация — это и сила, и риск

Во время кризиса согласованные действия правительства и центрального банка усиливают эффект каждой из принимаемых мер. Однако такая координация размывает границы ответственности: становится сложнее оценить, какие меры оказались эффективными, а какие — нет. Это может подрывать доверие и к правительству, и к ЦБ.

Кроме того, если логика совместного стимулирования сохраняется после выхода из острого кризиса, возникает риск фискального доминирования. Правительство заинтересовано в сохранении низких ставок для обслуживания долга, тогда как центральный банк может быть вынужден повышать ставки для сдерживания инфляции. Возникает конфликт целей.

По мере восстановления экономики этот симбиоз должен ослабевать. Денежно-кредитной политике нужно сосредотачиваться на ценовой стабильности, а бюджетной — на эффективном распределении ресурсов и устойчивом экономическом росте.

Цифровые деньги: от криптовалют к цифровым валютам центробанков

В XXI веке платежные технологии стали развиваться с высокой скоростью. Это привело к появлению различных денежных суррогатов — в частности, криптовалют. Так называются цифровые активы, учет которых ведется с помощью технологии распределенных реестров без участия централизованных посредников. Каждая транзакция записывается в цепочку блоков, доступную для проверки всеми участниками сети.

Стейблкоины — разновидность криптовалют, стоимость которых привязана к фиатным валютам. Их стабильность обеспечивается за счет резервов или алгоритмических механизмов.

На практике криптовалюты скорее выступают как спекулятивный актив, нежели как полноценное средство расчетов. Транзакции с ними проходят медленно, а стоимость подвержена значительным колебаниям. Стейблкоины были созданы для решения этих проблем: они призваны сохранять стабильную стоимость, обеспеченную активами или действиями эмитента, аналогичными валютным интервенциям. Однако и в этой модели не обошлось без уязвимостей.

Уязвимости и кризисы стейблкоинов

Несмотря на привязку к фиатным валютам, стейблкоины остаются подвержены рискам. Их резервы могут храниться в уязвимых банках или управляться недостаточно прозрачно. Примеры последних лет:

● TerraUSD (LUNA) — алгоритмический стейблкоин, курс которого обрушился в мае 2022 года после масштабной распродажи. Это стало одним из крупнейших крахов в истории криптоиндустрии. Капитализация крипторынка сократилась на сотни миллиардов долларов, цена биткоина упала ниже $30 тыс., Ethereum (ETH) — ниже $2 тыс. Многие альткоины потеряли 50–80% стоимости. Доверие к алгоритмическим стейблкоинам, не обеспеченным национальными валютами, резко снизилось. Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) обанкротился из-за потерь на LUNA. Криптовалютные кредитные организации Celsius Network, Voyager Digital и BlockFi столкнулись с потерей ликвидности, что также привело их к банкротству. Институциональные инвесторы, такие как Jump Crypto и Galaxy Digital, понесли многомиллионные убытки.

● USDC — один из крупнейших стейблкоинов, временно утративший привязку к доллару после банкротства в марте 2023 года Silicon Valley Bank (SVB), где хранилась часть его резервов. На фоне новостей о невозможности вывести резервы из банкротящегося SVB для обеспечения курса стейблкоина USDC подешевел до $0,9. Затем в течение трех дней токен восстановил паритет с американской валютой, но инвесторы в панике избавились от стейблкоина примерно на $6 млрд только за первые десять дней после краха SVB.

Эти события поставили под сомнение устойчивость стейблкоинов и стали аргументом в пользу развития регулируемых цифровых валют центральных банков (CBDC) как более надежной альтернативы.

Две модели CBDC

Некоторые регуляторы рассматривают возможность интеграции цифровых решений в уже существующие оптовые платежные системы, доступ к которым имеют только банки. В этом случае наибольшее распространение могли бы получить токенизированные безналичные деньги — цифровые формы депозитов коммерческих банков. Это позволило бы повысить совместимость между технологиями частных платежных решений (включая блокчейн) и инфраструктурой центральных банков.

Россия, как и Китай, выбрала иной путь — создание цифровой формы национальной валюты, ориентированной на массовое использование. С 2023 года идет пилотный запуск цифрового рубля, доступ к которому получат в первую очередь граждане и компании, работающие с населением. Кошельки в цифровых рублях будут открываться на платформе Банка России, а для операций с ними понадобятся банковские приложения. Таким образом, планируется сохранить двухуровневую банковскую систему.

Ожидалось, что полноценное использование цифрового рубля в России начнется в 2025 году, после завершения пилотного этапа. Однако санкции, необходимость доработок ИТ-систем и вопросы безопасности заставили власти перенести внедрение цифрового рубля на более поздний срок. У Кремля на CBDC большие планы. Так, из поправок в Бюджетный кодекс следует, что Минфин планирует использовать цифровой рубль для бюджетных расчетов по некоторым операциям.

Почему это важно знать?

Понимание того, откуда берутся деньги, как они создаются, распространяются и управляются, — это ключ к осознанному восприятию экономики. От этого зависит не только то, как мы объясняем себе инфляцию, дефицит бюджета или процентные ставки, но и то, как мы оцениваем решения правительства и ЦБ. Без такого фундамента невозможно понять, кто реально влияет на количество денег в экономике, почему принцип «просто напечатать еще» не работает и каким образом цифровые технологии трансформируют денежную систему. В условиях роста бюджетного дефицита, санкционного давления и цифровизации платежей эти знания становятся не сугубо теоретическими, а прикладными.

Спасибо, что дочитали до конца! Теперь проверьте себя — попробуйте ответить на несколько вопросов:

Кто создает основную часть денег в современной экономике: правительство, центральный банк или коммерческие банки? Чем отличаются «деньги для банков» от «денег для экономики»? Как взаимодействуют бюджетная и денежно-кредитная политика с точки зрения влияния на совокупный спрос? В чем их различия? Чем цифровой рубль отличается от стейблкоинов и почему его создание считается менее рискованным для финансовой системы?

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