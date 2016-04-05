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В Московском Центре Карнеги состоялось обсуждение научной статьи Вадима Дубнова «Проект «Чечня 2.0». Рамзан Кадыров перезаключил договор с российской властью», посвященной взаимоотношениям Рамзана Кадырова с Кремлем.
На мероприятии выступил автор статьи, известный специалист по Кавказу Вадим Дубнов. Председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко выступил в качестве модератора.
Вадим Дубнов
Вадим Дубнов — независимый журналист, специалист по Кавказу.
Алексей Малашенко
Алексей Малашенко — председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского Центра Карнеги.