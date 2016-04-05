Мероприятие
Берлинский центр Карнеги

«Проект «Чечня 2.0»

5 апреля 2016 г.
Москва
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В Московском Центре Карнеги состоялось обсуждение научной статьи Вадима Дубнова «Проект «Чечня 2.0». Рамзан Кадыров перезаключил договор с российской властью», посвященной взаимоотношениям Рамзана Кадырова с Кремлем.

На мероприятии выступил автор статьи, известный специалист по Кавказу Вадим Дубнов. Председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко выступил в качестве модератора.

Вадим Дубнов

Вадим Дубнов — независимый журналист, специалист по Кавказу.

Алексей Малашенко

Алексей Малашенко — председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского Центра Карнеги.

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event speakers

Вадим Дубнов

Журналист Радио Свобода, специалист по Кавказу

Алексей Малашенко

Бывший консультант программы «Религия, общество и безопасность»

Malashenko is a former chair of the Carnegie Moscow Center’s Religion, Society, and Security Program.