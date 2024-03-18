Мероприятие
Берлинский центр Карнеги

Будущее режима Путина: что ждет Россию после выборов

18 марта 2024 г.
Онлайн
Российская Федерация включила Фонд Карнеги за международный мир в список «нежелательных организаций». Если вы находитесь на территории России, пожалуйста, не размещайте публично ссылку на эту статью.

За последние два года режим Путина претерпел серьезные изменения, подстраиваясь под перманентную войну. Перемены затронули все сферы государства и общества, включая массовые настроения, образование, юстицию, экономику, пропаганду, повседневные управленческие практики. Государство установило, казалось бы, практически полный контроль над общественными настроениями и поведением граждан.

Недавняя смерть Алексея Навального стала шоком для тех, кто разделяет антивоенные взгляды. Проститься с ним пришли десятки тысяч россиян: весь мир увидел, что в России существует гражданское общество.

Какие выводы из этого сделала система и каково будет влияние гражданского общества на события после президентских выборов Как изменилась политическая стратегия и структура российского режима и усилятся ли репрессии после 17 марта? Изменят ли выборы в что-либо в жизни россиян и ждать ли новую волну мобилизации? Что еще предпримет система для укрепления режима Путина?

Эти и другие вопросы обсудили в прямом эфире эксперты Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Андрей Колесников, автор исследования «Режим размываемой консолидации: система Путина до и после выборов-2024», и Екатерина Шульман. Модератор — Татьяна Фельгенгауэр.

Политические реформыВнутренняя политика РоссииРоссия
Фонд Карнеги за Международный Мир как организация не выступает с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.
event speakers

Андрей Колесников

Старший научный сотрудник

Андрей Колесников был старшим научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Ekaterina Schulmann

Екатерина Шульман

Приглашенный эксперт

Екатерина Шульман — приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Татьяна Фельгенгауэр

Журналистка "Медиазоны"