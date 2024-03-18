Будущее режима Путина: что ждет Россию после выборов

За последние два года режим Путина претерпел серьезные изменения, подстраиваясь под перманентную войну. Перемены затронули все сферы государства и общества, включая массовые настроения, образование, юстицию, экономику, пропаганду, повседневные управленческие практики. Государство установило, казалось бы, практически полный контроль над общественными настроениями и поведением граждан.

Недавняя смерть Алексея Навального стала шоком для тех, кто разделяет антивоенные взгляды. Проститься с ним пришли десятки тысяч россиян: весь мир увидел, что в России существует гражданское общество.

Какие выводы из этого сделала система и каково будет влияние гражданского общества на события после президентских выборов Как изменилась политическая стратегия и структура российского режима и усилятся ли репрессии после 17 марта? Изменят ли выборы в что-либо в жизни россиян и ждать ли новую волну мобилизации? Что еще предпримет система для укрепления режима Путина?

Эти и другие вопросы обсудили в прямом эфире эксперты Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Андрей Колесников, автор исследования «Режим размываемой консолидации: система Путина до и после выборов-2024», и Екатерина Шульман. Модератор — Татьяна Фельгенгауэр.