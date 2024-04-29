Мероприятие
Адаптация к войне: какие проблемы ждут экономику России?

29 апреля 2024 г.
Российская Федерация включила Фонд Карнеги за международный мир в список «нежелательных организаций». Если вы находитесь на территории России, пожалуйста, не размещайте публично ссылку на эту статью.

Минэкономразвития России в своих традиционных апрельских сценарных условиях развития экономики спрогнозировало уверенный рост ВВП на 2,8% в 2024 году. Действительно, все говорит о том, что российская экономика находится в хорошей форме. Первый шок прошел, она успешно адаптировалась к новым условиям, перераспределив ресурсы на обслуживание армии.

Насколько это отражает реальное положение дел? Как долго экономика России сможет сохранять устойчивость для поддержания внутриполитической стабильности и продолжения войны с Украиной? С какими вызовами она столкнется через несколько лет?

Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудили Сергей Вакуленко, эксперт Берлинского центра Карнеги и автор исследования «В условиях военного бремени. Главные вопросы о настоящем и будущем российской экономики», и Александр Коляндр, приглашенный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). Провела дискуссию Ирина Малкова, главный редактор и сооснователь интернет-издания The Bell.

Sergey Vakulenko

Сергей Вакуленко

Старший научный сотрудник

Сергей Вакуленко — старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Александр Коляндр

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA)

Александр Коляндр — старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA).

Ирина Малкова

Главный редактор и сооснователь интернет-издания The Bell

Ирина Малкова — главный редактор и сооснователь интернет-издания The Bell.