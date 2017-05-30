Дорога на Майдан: причины и следствия украинского кризиса

«Революция достоинства», «государственный переворот», «Евромайдан» — так называют, а значит, до сих пор оценивают события, которые произошли на Украине более трех лет тому назад. После этого была война на востоке этой страны, минский процесс, множество событий внутри самой Украины. Определенную эволюцию пережили ее отношения с Западом и с Россией. Стабилизация ситуации если и идет, то очень медленно, и по сути дела украинский кризис не закончен.

Что происходит сегодня во внешней и внутренней политике Украины?

Каковы промежуточные итоги Майдана?

Какие можно сделать прогнозы?

Эти и другие темы обсудили участники в ходе дискуссии. Также в рамках семинара была презентована книга Владимира Малинковича «Дорога на Майдан».

Спикеры

Владимир Малинкович — украинский политолог.

Олег Зимарин — главный редактор издательства «Весь мир», издатель книги В. Малинковича «Дорога на Майдан».

Вадим Дубнов — журналист Радио Свобода, эксперт по проблемам постсоветского пространства (по скайпу из Праги).

Виктор Мироненко — историк.

Модератор

Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.