Согласно данным нового исследования Андрея Колесникова из Московского Центра Карнеги и Дениса Волкова из Левада-Центра, 59 процентов россиян хотели бы «решительных, масштабных» перемен. Это на 17% больше, чем в 2017 году, когда те же исследователи задали респондентам тот же вопрос.

Почему и как формируется столь радикальный спрос на перемены? Чего вообще хотят граждане России? Что произошло в обществе за два года? Какие группы населения заинтересованы в переменах в наибольшей степени? Каких именно перемен хотят россияне, и означает ли это стремление к изменениям политизацию общественных настроений? Как ответит государство на этот запрос?

Эти и другие вопросы были рассмотрены в ходе презентации исследования «Мы ждем перемен — 2. Почему и как формируется спрос на радикальные изменения», основанного на всероссийском опросе населения и анализе результатов фокус-групп.

Спикеры

Андрей Колесников — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги.

Денис Волков — заместитель директора Левада-Центра.

Екатерина Шульман — доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС, политолог.

Глеб Павловский — политолог.

Василий Жарков — декан факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).