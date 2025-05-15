تحولات الزعامة الدرزية الإقليمية : لبنان وسوريا بعد الأسد

غداة سقوط النظام السوري السابق نهاية العام الماضي، تزايد الحديث عن تنافس على الزعامة الإقليمية للأقلية الدرزية بين زعيمها في إسرائيل الشيخ موفق طريف، من جهة وبين زعيمها اللبناني وليد جنبلاط الذي قدم نفسه كحليف محتمل للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع. مع اندلاع المواجهات الأخيرة بين قوات الشرع ومليشيات في مناطق درزية، برز الخلاف بين الزعيمين بشكل أكثر وضوحاً، في ظل تواتر تحذيرات من جنبلاط عن امتداد نفوذ طريف الى لبنان. ما هي أسس وخلفية هذا التنافس الدرزي-الدرزي، وما انعكاساته على الوضع اللبناني؟

للتطرّق إلى هذه القضايا وغيرها، يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط حلقةً نقاشية عبر الانترنت يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت/التاسعة صباحًا بتوقيت واشنطن العاصمة، بمشاركة كلٍّ من فارس الحلبي هو خبير في السياسات متخصص في الحوكمة الرشيدة، والأمن، والحوكمة المحلية، والعمليات الديمقراطية، والأنظمة الانتخابية، مع تركيز خاص على منطقة المشرق, فرح يوسف, باحثة وناشطة سياسية. تحمل إجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إيبلا في سوريا، وماجستير في السوسيولوجيا من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الإجتماعية في فرنسا, و سعيد أبو زكي, مؤرّخ وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، حيث يدرّس منذ عام 2014 في قسم الإنسانيات.

تشكّل هذه الجلسة الحلقة الثالثة من سلسلة نقاشية تطمح إلى استشراف المسار المقبل في لبنان عند هذا المنعطف الهامّ من تاريخه، حيث تسلّمت قيادةٌ جديدةٌ مقاليد الحكم في خضمّ أزمات متعدّدة وتحدّيات متنامية ستستمرّ في رسم معالم البلاد ومستقبلها.

يدير النقاش، الذي سيكون باللغة العربية، أرميناك توكماجيان، باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت. يمكن للمتابعين توجيه أسئلتهم إلى المتحدّثين باستخدام ميزة الدردشة أثناء البثّ المباشر على فايسبوك ويوتيوب.