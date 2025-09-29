Москва, Пекин, Вашингтон: борьба за Центральную Азию

В новом выпуске подкаста «Бауновкаст» Александр Баунов и эксперт по Центральной Азии Темур Умаров разбирают сложную динамику отношений между Россией и странами Центральной Азии на фоне российско-украинской войны с февраля 2022 по сентябрь 2025 года. Они выделяют ключевые этапы: от шока и попыток региона дистанцироваться от Москвы до постепенной нормализации связей, обусловленной географической близостью и экономической зависимостью. Особое внимание уделяется уникальной роли Казахстана, который балансирует между лояльностью к России и стремлением укрепить суверенитет, а также влиянию смены власти в Узбекистане и прихода Дональда Трампа на восприятие западных инициатив. Обсуждаются экономические тренды, включая рост товарооборота, реэкспорт через страны региона и миграционные потоки россиян, бежавших от мобилизации. С юмором и глубокими инсайтами ведущие раскрывают, как Центральная Азия маневрирует в условиях глобальной неопределенности, сохраняя прагматичный подход к взаимодействию с Россией, Китаем и Западом, и как биополитика и география продолжают определять будущее региона.