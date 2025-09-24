Иран. Музыкальное подполье и запрещенные вечеринки

В новом выпуске подкаста «Бауновкаст» Александр Баунов и Никита Смагин обсуждают современную иранскую музыкальную культуру, переплетенную с политикой, религией и глобальным контекстом. От поэзии Хафиза до рэпера Таталу, от революции 1979 года до подпольных вечеринок — подкаст раскрывает, как Иран балансирует между традициями и стремлением к свободе. Никита, проживший несколько лет в Иране, делится личным опытом, рассказывая о запретах на женский вокал, рок и рэп, а также о популярности андеграундной музыки, распространяемой через VPN и соцсети. Разговор затрагивает и политический контекст: реакцию Ирана на сближение России и США и обвинения в адрес России за удары Израиля. Подкаст погружает в уникальную культуру сопротивления, где музыка становится отражением протеста и надежды на перемены.