Тюрьма эпохи СВО

В новом выпуске «Бауновкаста» Александр Баунов вместе с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая», погружаются в глубокий анализ трансформации российской тюремной системы после 24 февраля 2022 года. Они обсуждают, как тюрьмы, унаследовавшие черты концлагерей XIX века, превратились в инструмент войны и политических репрессий. От вербовки заключённых на фронт до циничного «очищения» общества, от новых статей за «измену Родине» до увеличения сроков для политзаключённых — подкаст раскрывает мрачные реалии современной пенитенциарной системы, её связь с войной и моральную катастрофу, вызванную разрывом между преступлением и наказанием.