Великий ПТН и неудачливый удав

Почему восставший кролик — это угроза режиму? Как устроена автократия и что можно понять о ней из гимна удавов? Почему система не прощает даже мысли о выходе? А также — о том, как работают институциональные привычки, почему начальники любят исторические экскурсы и что общего у салата оливье и административного кодекса. Об этом и не только — в новом выпуске с Екатериной Шульман.