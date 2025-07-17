Podcast

Великий ПТН и неудачливый удав

 Александр Баунов, Екатерина Шульман
17 июля 2025 г.
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В новом выпуске подкаста «Бауновкаст» Александр Баунов и Екатерина Шульман размышляют о природе авторитарной власти и ее ритуалах. Их проводник — повесть Фазиля Искандера «Кролики и удавы».

Почему восставший кролик — это угроза режиму? Как устроена автократия и что можно понять о ней из гимна удавов? Почему система не прощает даже мысли о выходе? А также — о том, как работают институциональные привычки, почему начальники любят исторические экскурсы и что общего у салата оливье и административного кодекса. Об этом и не только — в новом выпуске с Екатериной Шульман.

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