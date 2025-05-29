Раскол Азии. Господа и товарищи

Как Мао Цзэдун чуть не совершил большой скачок прямиком в могилу, устроив самый масштабный рукотворный голод в истории человечества, но при этом оставался у власти вплоть до самой смерти? Виновата ли в этом пассивность китайцев или азиатский менталитет как таковой? Есть ли ответственность на правительствах соседних стран, где в то время правили диктаторские режимы, только поддерживаемые Соединенными Штатами Америки? Об этом и не только — в новом выпуске «Бауновкаста» с Андреем Ланьковым.