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Раскол Азии. Господа и товарищи

 Александр Баунов, Андрей Ланьков
29 мая 2025 г.
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Как Мао Цзэдун чуть не совершил большой скачок прямиком в могилу, устроив самый масштабный рукотворный голод в истории человечества, но при этом оставался у власти вплоть до самой смерти? Виновата ли в этом пассивность китайцев или азиатский менталитет как таковой? Есть ли ответственность на правительствах соседних стран, где в то время правили диктаторские режимы, только поддерживаемые Соединенными Штатами Америки? Об этом и не только — в новом выпуске «Бауновкаста» с Андреем Ланьковым.

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