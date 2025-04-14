Великая торговая война

Российская экономика выглядит нерушимой, каждое действие Европы, каждая новая санкция Запада, кажется, только консолидирует элиты вокруг Путина и заставляет граждан укрепляться во мнении: страна в кольце врагов. Недавно Дональд Трамп развязал торговую войну почти со всем развитым миром, но падение американского фондового рынка словно произошло в параллельной реальности относительно России. Трамп добивается уступок или всерьез решил перекроить мировую экономику? Мы стоим на пороге новой рецессии? Что может пошатнуть тщательно создаваемую иллюзию стабильности? Слушайте в новом выпуске подкаста «Бауновкаст» с Александром Бауновым и Александром Коляндром.