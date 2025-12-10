Is Britain Becoming More Like Europe?

Despite Labour’s landslide victory in last year’s general election, support for British Prime Minister Keir Starmer is now sharply eroding.
Thomas de Waal, Peter Kellner, and Anne McElvoy unpack the rise of Reform UK and whether a pragmatic reengagement with the EU could revive growth in Britain.
Read more:
Peter Kellner, October 18, 2025, “Reform’s Poll Lead Will Shrink,” The New World.
Peter Kellner, October 10, 2025, “Voters Are Not Listening to Labour,” Prospect Magazine.
Peter Kellner, September 22, 2025, “A History Lesson for Starmer and Badenoch,” Prospect Magazine.
Peter Kellner, May 14, 2025, “The Moment of Truth for a UK-EU Reset,” Carnegie Europe.
Anne McElvoy, December 5, 2025, “Despite Trump-pleasing Defense Boost, Britain’s Military Is Braced for Cuts,” Politico.
Anne McElvoy, November 20, 2025, “MAGA’s British invasion,” Politico.
Anne McElvoy, December 8, 2025, “Labour Together? Who Is Hastening the PM's Downfall,” Politics at Sam and Anne's.
Anne McElvoy, December 3, 2025, “Who Is Behind Farage-Tory Pact Plot?,” Politics at Sam and Anne's.
Anne McElvoy, November 27, 2025, “The Budget's Hidden Problems Revealed,” Politics at Sam and Anne's.